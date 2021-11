Life

Κατερίνα Βρανά: Το 2017 σχεδόν πέθανα

Η ηθοποιός συγκλόνισε για ακόμα μία φορά μιλώντας στο “The 2nightShow” με θάρρος για την κατάσταση της υγείας της.

«Η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μία κατάσταση. Συνέβη κι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό κι από την λέξη αναπηρία», δήλωσε η Κατερίνα Βρανά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ως καλεσμένη του στο “The 2nightShow” της Δευτέρας.

Η ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας της αλλά και για τη φορά που ήρθε αντιμέτωπη με το θάνατο.

«Το 2017 σχεδόν πέθανα. Διάτρηση εντέρου, που οδήγησε σε σηψαιμία και σηψαιμικό σοκ αλλά δεν πέθανα. Αυτό άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μία κατάσταση. Συνέβη κι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό κι από την λέξη αναπηρία. Νομίζω ότι η πολιτεία κι η κοινωνία έχει αρχίσει λίγο να κινείται όχι μόνο στην αποδοχή αλλά και στην ένταξη ανθρώπων με δυσκολίες στην καθημερινή ζωή» εξήγησε η ηθοποιός και συνέχισε:

«Αλλά αντιμετωπίζω ακόμα μεγάλες δυσκολίες, ιδίως σε παλιές πόλεις, όπως η Αθήνα. Στην Ρώμη μου βγήκε η πίστη. Λόγω αρχαιότητας και δομής, έχουν στενούς δρόμους, χάλια πεζοδρόμια, γλιστράνε, δεν υπάρχουν προσβάσεις κι ο κόσμος παρκάρει όπου να ναι».

