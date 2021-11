Κοινωνία

Μητροπολίτης Σεραφείμ: οι αντιεμβολιαστές ιερείς δεν έχουν θέση στην Εκκλησία

«Όσοι εναντιώνονται στον εμβολιασμό είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το Χριστό, ούτε με την Εκκλησία», δήλωσε ο μητροπολίτης Πειραιά.

Μύδρους κατά των ιερέων και κληρικών που τάσσονται κατά του εμβολιασμού εξαπέλυσε ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, αποκαλώντας τους αδελφοκτόνους.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για ηγουμένους μονών στο Άγιο Όρος που τάσσονται κατά των εμβολιασμών, υπογράμμισε ότι «αυτοί όλοι δολοφονούν τους αδελφούς τους, δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι… Είναι τόσο εγωπαθείς και εγωισταί που δεν καταλαβαίνουν αυτή την απλή αλήθεια. Η επιστήμη δεν είναι από το διάβολο από το Θεόν είναι, αλλά ο διάβολος έχει πολύ μεγάλη τέχνη. Μας κυνηγάει και από αριστερά με την αισχροτάτη αθεΐα (…) και από τα δεξιά με το ζηλωτισμό χωρίς επίγνωση».

«Όχι το λέω με στεντόρεια φωνή, δεν έχουν θέση στην Εκκλησία, είναι εκτός του Ευαγγελικού μηνύματος, δρουν εναντίον του Χριστιανισμού, και αυτό θα το αποδείξω αυτή στιγμή, αυτό αποδεικνύεται από τις ύβρεις τις συκοφαντίες, τη λάσπη την οποία απευθύνουν εναντίον των αδελφών τους. Διότι, όταν λάβουμε υπόψη ότι ο Χριστός επάνω στον σταυρό, την ώρα του θανάτου του, αναζήτησε αιτιολογία, δικαιολογία για τους σταυρωτάς τους ‘μην τους τιμωρείς πατέρα μου γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν’ αυτοί οι άνθρωποι δεν κατανοούν τι σημαίνει Χριστιανισμός. Ο Χριστιανός δεν υβρίζει, δε συκοφαντεί», είπε στη συνέχεια.

«Όσοι εναντιώνονται στον εμβολιασμό είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το Χριστό, ούτε με την Εκκλησία του γιατί δεν αγαπούν τον άνθρωπο, δεν αγαπούν το συνάνθρωπο ούτε τον εαυτό τους. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα δράμα στη χώρα, ενώ το εμβόλιο έχει γίνει από 4 – 5 δισεκ. ανθρώπους στη Γη συκοφαντείται, καθυβρίζεται… Είναι ο μόνος τρόπος υπερβάσεως αυτής της τραγικής πανδημίας» επισήμανε.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σεραφείμ, «βεβαίως έχω κάνει και την τρίτη δόση, έχω κάνει και το εμβόλιο της γρίπης και για τον έρπητα ζωστήρα και εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο».

«Δεν είμεθα αστυνομικά όργανα, είπε, αλλά έχουμε δώσει εντολάς και στο προσωπικό και στους διακόνους να τηρούνται τα ιατρικά πρωτόκολλα να είναι εμβολιασμένοι όλοι, και υπάρχει και ποσόστωση και εξαερισμός, μάσκα, ό,τι μας εντέλλεται η ιατρική κοινότητα. Όλες οι μεγάλες ασθένειες, οι πανδημίες κατεστάλησαν με τον εμβολιασμό Αυτή τη στιγμή ζούμε την αποθέωση του δικαιωματικού, είπαμε να υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι να γίνουν και είδωλα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Θυμούμαι κι εγώ ως παιδί ερχόταν στο σχολείο ο σχολίατρος και μού έκανε τον εμβολιασμό για τη φυματίωση ούτε άδεια από τους γονείς μου είχε, ούτε από τη σχολική κοινότητα, από κανέναν δεν είχε, από το κράτος είχε, και έκανε τον εμβολιασμό»., υπογράμμισέ ο μητροπολίτης Πειραιώς.

Έκανε λόγο για αποδόμηση της αυθεντίας με κάποιους να έχουν το θράσος να κάνουν τον ειδήμονα γιατρό. «Θράσος, τρέλα, ανισορροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ευθύνεται και η πολιτεία, τόνισε ο μητροπολίτης, γιατί δεν κάνει περιστολή των ψευδών ειδήσεων.

