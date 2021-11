Κόσμος

Μπέρδεμα στην εξωσωματική: Γέννησαν και μεγάλωναν ξένο παιδί (βίντεο)

Φρίκη προκαλεί το ιατρικό λάθος που τραυμάτισε όμως δύο ολόκληρες οικογένειες. Συγκλονίζουν οι αφηγήσεις της μητέρας.

Δύο ζευγάρια από την Καλιφόρνια γέννησαν το ένα το βρέφος του άλλου, μετά από μπέρδεμα που έγινε σε κλινική αναπαραγωγής. Όταν μετά από μήνες, που το ένα ζευγάρι μεγάλωνε το παιδί του άλλου, το κατάλαβαν, υπέβαλαν μήνυση στην κλινική.

Η μία μητέρα υποψιάστηκε ότι το παιδί που γέννησε δεν ήταν δικό τους, αφού τα χρώματά του ήταν πολύ πιο σκούρα από τα δικά τους, κάτι που της κίνησε τις υποψίες.

Τις κατεύνασαν, ωστόσο, αφού αγάπησαν το παιδί κι είπαν να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Όταν όμως, μήνες μετά, έμαθε ότι γέννησε το παιδί άλλου ζευγαριού, ενώ μία άλλη γυναίκα γέννησε το δικό της, η γυναίκα έπαθε σοκ.

«Πλημμύρισα από αισθήματα φόβου, προδοσίας, θυμού και στεναχώριας», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον σύζυγό τους, ανακοινώνοντας ότι κατέθεσαν μήνυση στην κλινική.

«Στερήθηκα τη δυνατότητα να κυοφορήσω το παιδί μου. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να το μεγαλώσω και να δεθώ μαζί του κατά την εγκυμοσύνη, να νιώσω τις κλωτσιές της», δήλωσε.

Το ζευγάρι μήνυσε την κλινική και τον ιδιοκτήτη της για κακή άσκηση ιατρικής, για παραβίαση συμβολαίου, αμέλεια και απάτη και ζητά δίκη και αποζημίωση.

Η κλινική του Λος Άντζελες δεν έχει κάνει σχόλιο, ενώ οι άλλοι δύο γονείς, που προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, σχεδιάζουν να καταθέσουν ανάλογη μήνυση, σύμφωνα με το δικηγόρο που εκπροσωπεί και τα δύο ζευγάρια.

Στη μήνυση αναφέρεται πως η κλινική μετέφερε στο ένα ζευγάρι το έμβρυο του άλλου ζευγαριού. Σύμφωνα με τη μήνυση, και τα δύο κορίτσια γεννήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2019. Και τα δύο ζευγάρια μεγάλωναν χωρίς να το θέλουν λάθος παιδιά για τρεις μήνες, μέχρι που τα τεστ DNA επιβεβαίωσαν τους φόβους τους και αντάλλαξαν τα μωρά τους.

Και το ζευγάρι που επέλεξε την ανωνυμία, όπως και η κόρη τους, αγάπησαν το παιδί και τρομοκρατήθηκαν ότι θα τους του πάρουν. Την ίδια ώρα, το πρώτο ζευγάρι φοβόταν ότι κάποιος άλλος κυοφόρησε το μωρό του, που είναι κάπου εκεί έξω.

Η ανταλλαγή των μωρών έγινε τον Ιανουάριο του 2020.

Μετά την επιστροφή του κάθε μωρού στην οικογένειά του, έγιναν προσπάθειες και από τα δύο ζευγάρια να διατηρήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και να παραμείνουν μια μεγάλη οικογένεια.

