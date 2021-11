Πολιτική

Κεραμέως: Καμία συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων

Η Υπουργός Παιδείας, επισημαίνει σε ανάρτηση της ότι «το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% στο 25%».

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτηση της επισημαίνει ότι δεν γίνεται «καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων».

Η κυρίας Κεραμέως εκφράζει «πολλές ευχαριστίες στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαιρετική τήρηση των μέτρων. Κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα πάνω από 80.000».

Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζει ότι «το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% στο 25%».

Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων. Πολλές ευχαριστίες στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαιρετική τήρηση των μέτρων. Κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα πάνω από 80.000. Το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% στο 25% #MaxFM — Niki Kerameus (@nkerameus) November 9, 2021

