Συνταγές

Συνταγή για μοσχάρι νουά κρασάτο από τον Πέτρο Συρίγο

Ο Πέτρος Συρίγος αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της συνταγής ώστε το κρέας να γίνει ζουμερό και νόστιμο.



Μοσχάρι νουά κρασάτο με υπέροχη λευκή σάλτσα, ετοίμασε στο "Πρωινό" ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος.

Συστατικά για το μοσχάρι νουά με λευκή σάλτσα

1,5-1,8 κιλά νουά μόσχου

2 κρεμμύδια

3 σκ. σκόρδο

250 ml λευκό κρασί

1 κύβο βοδινό

700 ml ζεστό νερό

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ βούτυρο γάλακτος

2 καρότα

2 κλωνάρια σέλερι

5 κλωναράκια θυμάρι

1 φύλλο δάφνης

αλάτι, πιπέρι

1 κ.τ.σ αλεύρι

1 κ.τ.σ βούτυρο

Η συνταγή για το μοσχάρι νουά με λευκή σάλτσα

Ζητάμε από τον χασάπη μας ένα ολόκληρο κομμάτι νουα να μας το δέσει με σπάγγο, αυτό βοηθά ώστε να κρατήσει το σχήμα του κατά το μαγείρεμα, αλατοπιπερώνουμε.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε σε δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο και τις 2 κ.τ.σ

βούτυρο γάλακτος.

Σοτάρουμε από όλες τις πλευρές το νουά, έπειτα το βγάζουμε σε μια πιατέλα και σοτάρουμε τα λαχανικά σε κομμάτια μέχρι να μαλακώσουν.

Στη συνέχεια σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε το νουά ,το θυμάρι, τη δάφνη, τον ζωμό με το καυτό νερό.

Σκεπάζουμε και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ½ ώρα, προσοχή ελέγχουμε εάν θα χρειαστεί έξτρα νερό να συμπληρώσουμε. (αν το νουά είναι από νεαρό μοσχαράκι γάλακτος θα χρειαστεί 1 ώρα το πολύ)

Όταν βράσει αφαιρούμε το νουα από την κατσαρόλα, σουρώνουμε τα λαχανικά και κρατάμε στην κατσαρόλα μόνο τα υγρά.

Δένουμε τη σάλτσα με το ρού.

Κόβουμε σε φέτες το νουά, σε μια πιατέλα βάζουμε λεπτές τηγανιτές πατάτες, το νουά σε φέτες από πάνω και σάλτσα.