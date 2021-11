Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Πιστοποιητικό: απλή επίδειξη του εγγράφου για πολίτες εκτός ΕΕ

Διευκρίνιση της ΓΓ Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή για την ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης στο εμπόριο και την εστίαση.

Με απλή επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης μπορούν να εισέρχονται σε εμπορικά καταστήματα ή επιχειρήσεις εστίασης οι πολίτες των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη διευκρίνιση που έδωσε το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Γιώργος Γεωργαντάς, σχετικά με τα άτομα προερχόμενα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων τα πιστοποιητικά δεν μπορούν να σκαναριστούν, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Ανάπτυξης και τη ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας.

«Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (Β’ 5138) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ότι η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη του έγχαρτου πιστοποιητικού και επίδειξη εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή COVID Free GR».

