Πολιτική

Η τουρκική ακτοφυλακή επιχείρησε να περάσει λέμβο με μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδατα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημειώθηκε και περιστατικό παρενόχλησης σκαφών του Λιμενικού Σώματος από τουρκική ακταιωρό. Τι δήλωσε για το περιστατικό ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πνευστή λέμβος με δεκάδες αλλοδαπούς, επιχείρησε πρωινές ώρες σήμερα, συνοδεία σκαφών τουρκικής ακτοφυλακής, να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Λέσβου, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του το Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής επιχείρησαν με επικίνδυνους ελιγμούς να κατευθύνουν τη λέμβο με τους αλλοδαπούς στα ελληνικά χωρικά ύδατα, προκειμένου να εισέλθουν παρανόμως σε αυτά. Πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας από το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και από τα περιπολικά σκάφη Λιμενικού με τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής, προκειμένου να παραλάβουν τους επιβαίνοντες της λέμβου, με αρνητικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα η λέμβος με τους αλλοδαπούς, δεν εισήλθε καθόλου στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι επιβαίνοντές της περισυλλέγησαν τελικά από τις τουρκικές ακταιωρούς.

Παράλληλα σημειώθηκε και περιστατικό παρενόχλησης σκαφών του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Αρχηγείο του Λιμενικού, το Σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ευαισθησία στην ανθρώπινη ζωή, για την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ε.Ε., τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται στην ραγδαία μείωση του αριθμού των παράνομων διελεύσεων των θαλασσίων συνόρων μας από υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης μετά το περιστατικό δήλωσε τα εξής:

«Για ακόμα μια φορά, η Τουρκία συμπεριφέρθηκε ως κράτος- πειρατής στο Αιγαίο.

Κατά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα το πρωί, τουρκικές ακταιωροί συνόδευσαν λέμβο με δεκάδες άτομα που προσπάθησαν να παραβιάσουν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας.

Η έγκαιρη και ψύχραιμη αντίδραση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, απέτρεψε την παραβίαση των συνόρων μας και σταμάτησε την εξέλιξη του επεισοδίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να πιέσει πολύ περισσότερο την Τουρκία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Η Ελλάδα προστατεύει και θα συνεχίσει να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της, με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός μαθητριών: τρίτη καταγγελία για το ίδιο ΕΠΑΛ

Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα δολοφονίας μαθητή

Οι “Ράδιο Αρβύλα” τα “έσπασαν” και στην τηλεθέαση!