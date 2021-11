Κοινωνία

Μάνδρα: δολοφόνος συνελήφθη μετά από 3 χρόνια

Που και πως είχε βρεθεί νεκρό το θύμα. Γνωστός του, αλλά και των Αρχών ήταν ο δράστης. Ποιό ήταν το κίνητρο του εγκλήματος.

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η δολοφονία 37χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, σε ρέμα στην περιοχή της Μάνδρας.

Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι δράστης είναι ένας 26χρονος, που συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός του θύματος και ως κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας φέρονται προσωπικές διαφορές.

Σημειώνεται, ότι ο 26χρονος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ληστείες, κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

