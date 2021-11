Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία προκαλεί Ελλάδα και ΕΕ

Το μήνυμα του ΥΠΕΞ μετά την συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της Ιταλίας. Τι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, ενόψει του ταξιδιού του Ποντίφηκα στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του στη Ρώμη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλικής Βουλής Πιέρο Φασίνο και τα μέλη της, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Ήταν σημαντικό τo ότι είχα τη δυνατότητα να συναντήσω τον κ. Φασίνο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλικής Βουλής και μετά να απευθυνθώ στα μέλη της Επιτροπής και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Μπόρεσα να αναπτύξω τις ελληνικές θέσεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο για την τουρκική επιθετικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Νομίζω ότι διατυπώθηκε ένας κοινός τόπος μέσα από τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσαν τα θέματα να λύνονται. Αλλά βέβαια οι προκλήσεις είναι πάντα μπροστά μας και απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους».

Με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών & Ευρ/κών Υποθέσεων της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων, @pierofassino. Ατζέντα: διμερή θέματα, Συμφωνία ???????? για Οριοθέτηση αντίστοιχων θαλασσίων ζωνών τους, κοινοβουλευτική διπλωματία & εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο & Δ.Βαλκάνια. (1/2) pic.twitter.com/00yDLraXEX — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 9, 2021

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον γραμματέα του κράτους (πρωθυπουργό) της Αγίας Έδρας καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο Νίκος Δένδιας είπε πως συζήτησαν για την προετοιμασία της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα και έκαναν ανασκόπηση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα Δυτικά Βαλκάνια. «Είχα τη χαρά και την τιμή να γίνω δεκτός από τον καρδινάλιο Παρολίν, τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, με τον οποίο συζητήσαμε την προετοιμασία της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα. Βεβαίως, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ανασκόπηση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. Περιοχές για τις οποίες η Αγία Έδρα έχει ενδιαφέρον» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Έγινα δεκτός από τον Γραμματέα του Κράτους (ΠΘ) Αγίας Έδρας Καρδινάλιο Pietro Parolin. Επιβεβαίωση των εξαιρετικών σχέσεων ???????? και εποικοδομητική συζήτηση για διμερή & περιφερειακά θέματα, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του @Pontifex στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο. pic.twitter.com/NzMh8DIEk6

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 9, 2021





