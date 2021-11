Κόσμος

Η Τουρκία αγοράζει τέταρτο γεωτρύπανο από τη Νότια Κορέα

Ακόμη ένα ερευνητικό γεωτρύπανο θα αποκτήσει η Τουρκία αυτή τη φορά από τη Νότια Κορέα. Τι αναφέρει δημοσίευμα της Yeni Safak.



Τέταρτο γεωτρύπανο ετοιμάζεται να αγοράσει η Τούρκια, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θερμαίνοντας τα νερά της Ανατολική Μεσογείου.



Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της Yeni Safak που αναφέρει: «Τα γεωτρύπανα «Φατίχ», «Κανούνι» και «Γιαβουζ», που έχουν κάνει την Τουρκία σημαντικό παράγοντα στην ενέργεια, αποκτούν αδερφάκι».

Αρχικά, η Άγκυρα φέρεται να συζητούσε με νορβηγική εταιρεία για την ενοικίαση ή αγορά νέου γεωτρύπανου. Ωστόσο, δεν προέκυψε κάποια συμφωνία καθώς η εταιρεία ανησυχούσε για ενδεχόμενα προβλήματα που θα προέκυπταν εάν η Τουρκία το χρησιμοποιούσε για να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία στράφηκε προς τη Νότια Κορέα αγοράζοντας ένα γεωτρύπανο έβδομης γενιάς όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Πάντως η Άγκυρα, συντηρεί υψηλά το κλίμα έντασης στο Αιγαίο. Χθες, σημειώθηκε Μπαράζ αερομαχιών με τουρκικά F-16 ανήμερα της γιορτής της Πολεμικής Αεροπορίας, με 13 παραβιάσεις και αναχαιτίσεις από ελληνικά μαχητικά, η μία εκ των οποίων κατέληξε σε εμπλοκή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, ΝΔ της Χίου.

