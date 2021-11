Life

Κοινωνικό κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων: Δωρεάν υπηρεσίες σε πολίτες

Άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων.

Από σήμερα οι άστεγοι συμπολίτες μας, αλλά και οι ωφελούμενοι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), δηλαδή άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μια απολύτως απαραίτητη υπηρεσία, στο Κοινωνικό Κομμωτήριο.

Όπως δήλωσε η νέα πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Μελίνα Δασκαλάκη, πρόκειται για «μια πρωτοποριακή ιδέα», καθώς «ξέρουμε ότι δεν είναι μια πολυτέλεια το κούρεμα, το ξύρισμα, αλλά μία υπηρεσία που κάνει τους συνανθρώπους μας να ανακτούν την αυτοπεποίθησή τους, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους δίνει ώθηση να ξαναμπούν στην κοινωνία, να ενταχτούν και επαγγελματικά και στην προσωπική τους ζωή». Μάλιστα, η κ. Δασκαλάκη υπενθύμισε διεθνή projects που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες με τον ίδιο στόχο, λέγοντας «ελπίζουμε ότι και εμείς θα δώσουμε τέτοιες ευκαιρίες στους άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας, γυναίκες, άνδρες και παιδιά» ενώ ευχαρίστησε την L'Oreal Hellas και τον Αναστάση Σταυρόπουλο των Anber Shops για την χορηγία και την υλοποίηση του εγχειρήματος στο οποίο θα απασχολούνται αποκλειστικά εθελοντές.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Γρηγόρης Λέων, πρώην πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου ξεκίνησε και υλοποιήθηκε, κατά κύριο λόγο, το κοινωνικό κομμωτήριο, σημείωσε ότι «από την αρχή, με τον δήμαρχό μας, είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό κομμάτι και ουσιαστικά το κοινωνικό κομμωτήριο είναι η ολοκλήρωση μιας προσπάθειας». Μιλώντας για τους ωφελούμενους του ΚΥΑΔΑ, που θα έχουν πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες, ο κ. Λέων είπε ότι «πρέπει να δουλέψουμε μαζί τους, όχι για να τους προσφέρουμε μια ελεημοσύνη, αλλά για να τους στηρίξουμε πραγματικά και κυρίως να τους βοηθήσουμε να επανενταχθούν στην κοινωνία, να επανενταχθούν στην εργασία και σε μια φυσιολογική ζωή». Μάλιστα, ο κ. Λέων ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια «έχουμε φέρει στον ΚΥΑΔΑ 6,5 εκατ. σε χορηγίες. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα για πολύ περισσότερους ανθρώπους χωρίς να σπαταλήσουμε τα λεφτά των δημοτών μας και καταφέραμε στο συγκεκριμένο, στο κοινωνικό κομμωτήριο, χάρη στη L'Oreal, χάρη στους κομμωτές μας, να έχουμε μια υπηρεσία εντελώς δωρεάν για τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη και πάλι χωρίς κανένα κόστος, απλά παραχωρώντας έναν άσχημο χώρο για να σας πω την αλήθεια, μια αποθήκη ήταν, που τελικά η L'Oreal την μετέτρεψε σε ένα πραγματικά καλαίσθητο κομμωτήριο».

«Η Αθήνα είναι μια πόλη πληγωμένη. Βγαίνουμε από μια πολύ δύσκολη δεκαετία, μια οικονομική κρίση, αντίστοιχη της οποίας δεν έχει βιώσει καμία άλλη πόλη στην ιστορία των σύγχρονων οικονομικών σε συνθήκες ειρήνης. Βγαίνουμε όμως από αυτή τη δοκιμασία με μια νέα αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας όμως ότι στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από το πώς αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο, από το πώς δείχνουμε έμπρακτα το σεβασμό μας ο ένας στον άλλο, από το πώς κάνουμε πράξη την λεγόμενη ενσυναίσθηση» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη μέρα λειτουργίας του κοινωνικού κομμωτηρίου. «Μέσα στην πανδημία, το ΚΥΑΔΑ έκανε πολύ σημαντικά βήματα, άλματα. Διότι η κρίση ήταν η ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε τη λογική και το σκεπτικό πολλών ετών και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε αποφασιστικά, κλείνοντας πληγές που είχαν ανοίξει. Γνωρίζοντας βεβαίως πάρα πολύ καλά, ότι αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία δεν σταματάει ποτέ, είναι μια προσπάθεια η οποία εξελίσσεται και κάθε μέρα είναι και μια νέα μάχη» σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης, προσθέτοντας ότι «το κοινωνικό κομμωτήριο για εμάς έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι μια άσκηση ενδυνάμωσης, είναι μια άσκηση η οποία δίνει την αναγκαία αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό, πάνω από όλα είναι μια απόδειξη, ένα δείγμα ότι αντιμετωπίζουμε όλοι ο ένας τον άλλο ισότιμα, ότι δηλαδή δεν κοιτάμε από πάνω προς τα κάτω, δεν χαμηλώνουμε το βλέμμα μας, το αντίθετο, κρατάμε το βλέμμα μας ψηλά, όπως θέλουμε ψηλά να αισθάνονται όλοι οι Αθηναίοι και όλες οι Αθηναίες». Ο κ. Μπακογιάννης επεσήμανε ότι το κοινωνικό κομμωτήριο έχει «μια ιδιαιτερότητα: είναι 100% εθελοντική δομή και αυτό έχει την αξία του. Νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν κάλλιστα να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς να στρέψουν το βλέμμα τους πουθενά αλλού, έρχονται, αφοσιώνουν πολύτιμο χρόνο, πολύτιμη ενέργεια».

Ο χώρος βρίσκεται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων (Δομοκού 2 και Φιλαδελφείας, απέναντι από τον Σταθμό Λαρίσης) ενώ οι κομμωτές που επιθυμούν να συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες τους μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας του ΚΥΑΔΑ, όπου επίσης είναι δυνατόν να δεσμευτούν ραντεβού περιποίησης.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε εκπροσωπώντας την L'Oreal Hellas, η Μαρία Κοράλη, η οποία τόνισε ότι «είναι τιμή μας να μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα τόσο σημαντικό έργο, ένα έργο που το προσφέρουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά είναι ένα έργο που θα το στηρίξει όλη η κομμωτική κοινότητα και σε αυτό δεσμευόμαστε όλοι. Είναι εδώ όλοι οι εκπρόσωποι του κομμωτικού κλάδου, που μαζί με τον Αναστάση που είναι ο εμπνευστής θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Οφείλουμε να στηρίζουμε κάθε τι το οποίο προσφέρει στον συνάνθρωπο, πόσο μάλλον αν το κάνει το αγαπημένο μας κοινό που είναι οι κομμωτές». Αλλά και ο Αναστάσης Σταυρόπουλος, κομμωτής και εθελοντής πλέον της δομής, σημείωσε «Ένα όνειρο μου πραγματοποιήθηκε, χάρη στη L'Oreal, στον δήμο Αθηναίων και στην κοινότητα του ΚΥΑΔΑ και το μήνυμα είναι αυτό: ότι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχαν ήδη ξεκινήσει να προσφέρονται οι πρώτες υπηρεσίες σε ωφελούμενους με τους οποίους μάλιστα συνομίλησε ο κ. Μπακογιάννης και οι οποίοι εξέφρασαν εξαιρετικά εγκωμιαστικά σχόλια, τόσο για το χώρο, όσο και για «την ευαισθησία», όπως είπαν, των εθελοντών.

