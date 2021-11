Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός στην Αγία Πετρούπολη: Ποιους αφορά

Σκληρά μέτρα κατά του κορονοϊού παίρνει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας.

Στην Αγία Πετρούπολη καθιερώνεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορονοϊού για άτομα άνω των 60 ετών και για άτομα με χρόνιες παθήσεις. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση που εξέδωσε η επικεφαλής της κρατικής υγειονομικής επιθεώρησης της Αγίας Πετρούπολης Ναταλία Μπασκέτοβα.

Επίσης σε υποχρεωτικό εμβολιασμό υπόκεινται οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, την παραγωγή προϊόντων, τη μεταποίηση, τις κατασκευές, τις μεταφορές και τις υποδομές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο αεροδρόμιο Πούλκοβο, του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών, των θαλάσσιων λιμένων και του προσωπικού των πλοίων. Οι φοιτητές άνω των 18 ετών που κάνουν πρακτική άσκηση εκτός των ιδρυμάτων τους πρέπει επίσης να εμβολιαστούν.

Ο εμβολιασμός με την πρώτη δόση πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου και με την δεύτερη έως τις 15 Ιανουαρίου, ώστε να εμβολιασθεί τουλάχιστον το 80% του συνόλου του εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην Αγία Πετρούπολη έχουν καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας 735.739 περιπτώσεις μολύνσεων, και 24.640 θάνατοι. Ως προς τον αριθμό των μολύνσεων, η Αγία Πετρούπολη καταλαμβάνει την δεύτερη θέση μεταξύ των περιοχών της Ρωσίας μετά την Μόσχα.

