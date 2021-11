Οικονομία

Κοινωφελής εργασία για δεκάδες χιλιάδες ανέργους

Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμπλήρωσης των επιμέρους θέσεων από τους δήμους, τις περιφέρειες και τους δημόσιους φορείς που θα συμμετάσχουν. Έτσι, θα ανέλθουν στις 25.000 οι άνεργοι που θα ωφεληθούν με συμβάσεις οκτάμηνης απασχόλησης και με αποδοχές στα όρια του κατώτατου μισθού (650 ευρώ μικτά ή 548 καθαρά, ημερομίσθιο 21,84 ευρώ).

Πλέον απομένει να ολοκληρωθεί η προετοιμασία που πρέπει να γίνει από το υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη και να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων. Η εκτίμηση αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων είναι ότι κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 2-3 εβδομάδων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες των ωφελούμενων ανέργων, ανά φορέα και περιοχή προτίμησης, οι ενστάσεις, ο έλεγχός τους και οι οριστικοί πίνακες. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η επίσημη τοποθέτηση των ωφελούμενων στις θέσεις απασχόλησης που θα έχουν επιλεχθεί θα γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους ή στις αρχές Ιανουαρίου της νέας χρονιάς, εάν δεν υπάρξει κάποιο άλλο απρόοπτο.

Σε κάθε περίπτωση, στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, που θα εκκινήσει το λιγότερο 10 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι υπήρξαν ωφελούμενοι στα προηγούμενα προγράμματα από το 2017 έως και το 2020.

Για την κατανομή των θέσεων του νέου προγράμματος ελήφθη υπ’ όψιν και η κατάσταση που επικράτησε το περασμένο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Επίσης, αξιολογήθηκαν και έγινε ειδική επιλογή και για τις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες και από σεισμούς.

Η βασική δομή, πάντως, του προγράμματος θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Από τους οκτώ μήνες απασχόλησης, οι επτά θα είναι εργασία στους φορείς που θα γίνει η τελική επιλογή και ο ένας θα είναι κατάρτιση.

Ξεχωριστή κατανομή στο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης θα πραγματοποιηθεί για το υπουργείο Μετανάστευσης και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνολικά, μόνο για εκεί θα προκηρυχθούν 2.260 θέσεις (1.560 στο υπουργείο Μετανάστευσης και 700 στο ΥΠΕΝ). Στόχος είναι να καλυφθούν πολύ ειδικές θέσεις σε δομές φιλοξενίας μεταναστών αλλά και σε υπηρεσίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Αντίστοιχα, από το ΥΠΕΝ οι θέσεις θα καλυφθούν κυρίως στους τομείς της δημιουργίας έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα σε δήμους που υπέστησαν ζημιές από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές.

Στο πρόγραμμα θα υπάρχει ειδική αναφορά για τις θέσεις που θα προκύψουν για να καλυφθούν ανάγκες του υπουργείου Παιδείας. Εκεί, ίσως χρειαστεί να ξεπεραστεί το όριο της οκτάμηνης σύμβασης, για λίγες μέρες, λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασίας. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα ως προς τις επιλογές που θα γίνουν σε αυτούς τους τομείς.

