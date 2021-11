Κοινωνία

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Από σήμερα τα ξημερώματα ξεκίνησε η απεργία των εργαζομένων στα πλοία.

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας είναι από σήμερα στις 6 το πρωί και για 48ωρες τα επιβατηγά πλοία, λόγω πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίασή της στις 27-10-2021, κήρυξε 48ωρη Πανελλαδική απεργία στα επιβατηγά πλοία (Ακτοπλοϊκά-Μεσογειακά/Τουριστικά-Πορθμεία) με έναρξη από σήμερα στις 06.01 το πρωί 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη μέχρι και στις 06.00 π.μ. της Παρασκευής 12-11-2021, με προοπτική κλιμάκωσης.

Σε ανακοίνωσή της η συνομοσπονδία των ναυτικών κάνει λόγο για «πλήρη απροθυμία και στείρα αρνητική συμπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς προκειμένου να καταρτιστεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 με πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά και να στελεχώσει τα πλοία με βάση τις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες».

"Η εργοδοτική πλευρά ακολουθώντας τακτική συνεχούς κωλυσιεργίας όχι μόνο αρνείται να χορηγήσει την οποιαδήποτε αύξηση αλλά επιδεικνύει και μια πλήρως στείρα συμπεριφορά σχετικά με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Με περισσή προκλητικότητα «αγνοεί» το πραγματικό γεγονός ότι επί διετία δηλαδή από το2019, οι αποδοχές μας παραμένουν καθηλωμένες παρά τη γνωστή σε όλους συνεχή αύξηση των ειδών πρώτης ανάγκης και των εν γένει υπηρεσιών, που πλήρως εξανεμίζουν τα εισοδήματα μας. Ξεχνούν ακόμα ότι η απασχόλησή μας δεν είναι ετήσια, αλλά για τους περισσότερους από εμάς έχει καταντήσει εποχιακή" τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΠΝΟ προσθέτει επίσης ότι «παρά τις συνεχείς πιέσεις και διαμαρτυρίες τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ναυτεργατών όχι μόνον δεν επιλύονται αλλά εξακολουθούν να συσσωρεύονται καθημερινά, με αποκορύφωμα την σειρά αντεργατικών νόμων με την πρόφαση και της πανδημίας και την εξακολούθηση εφαρμογής του ν. 4150/2013 για τις μειωμένες και ειδικές συνθέσεις στα επιβατικά μεσογειακά και ακτοπλοϊκά πλοία, του Ν. 4714/2020, που επεμβαίνει στην εσωτερική αυτονομία και λειτουργία των σωματείων, την μόνιμη πλέον παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ώρες απασχόλησης και καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ως και την συνεχιζόμενη ανεργία του κλάδου, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την ανάκαμψή της».

Σύμφωνα με την ΠΝΟ κατά την διάρκεια της απεργίας θα γίνονται προσυγκεντρώσεις από το πρωί στον χώρο μέσα στο λιμάνι, απέναντι από τον Ηλεκτρικό Σταθμό, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11-11-2021 στον παραπάνω χώρο και ώρα 10.30 π.μ.

