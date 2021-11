Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιπποκράτειο: ανοίγει δεύτερη ΜΕΘ, “ετοιμάζεται” και τρίτη

Πως περιέγραψε την χθεσινή εφημερία ο Πρόεδρος των εργαζόμενων στο νοσοκομείο. Τι λέει για τους ανεμβολίαστους, τις αναβολές στα χειρουργεία και την κόπωση του προσωπικού.

Για ακόμη μια δύσκολη εφημερία έκανε λόγο στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος των εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας.

Όπως είπε ο Δημήτρης Κουρουβακάλης, η ροή των ασθενών ήταν «αρκετά δυναμική, ωστόσο δεν ξεπεράσαμε τα όρια μας», ενώ όπως είπε «παρέμειναν για νοσηλεία, από την εφημερία, 16 ασθενείς με κορονοϊό. Υπάρχει μια αύξηση στην έλευση ασθενών. Πιστεύω ότι θα φθάσουμε στα επίπεδα του περασμένου Νοεμβρίου».

Ο Πρόεδρος των εργαζόμενων είπε πως «στην ΜΕΘ έχουμε μόνο 1 κρεβάτια άδειο. Ετοιμάζουμε ακόμη μια ΜΕθ με 5 κλίνες και έχουμε σαν «plan b», όπως είχαμε κάνει πέρσι τον χειμώνα, να μετατρέψουμε σε κρεβάτια Εντατικής και κρεβάτια στα χειρουργεία, σε βάρος όμως των ασθενών που πρέπει να χειρουργηθούν, όπως συνέβη και πέρσι».

Σε ότι αφορά τους ασθενείς που επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία στην διάρκεια της εφημερίας, ο κ. Κουρουβακάλης είπε πως «οι εμβολιασμένοι ασθενείς συνήθως επιστρέφουν στο σπίτι τους. Αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Οι περισσότεροι ασθενείς που παραμένουν στο νοσοκομείο είναι ανεμβολίαστοι, που έρχονται συνήθως εδώ σε βαριά κατάσταση».

Τέλος, ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων αναφέρθηκε στην μεγάλη κόπωση του υγειονομικού προσωπικού από την «μάχη» με την πανδημία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ζητώντας μέτρα στήριξης από την Πολιτεία.





