Αρχαία Ολυμπία - Μητσοτάκης: Πολιτισμός και τεχνολογία ανοίγουν νέες “λεωφόρους”

Στα εγκαίνια του έργου της ψηφιακής αναβίωσης της Αρχαίας Ολυμπίας με τίτλο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος» βρέθηκε ο Πρωθυπουργός.



«Πριν από 21 μήνες, Ιανουάριο του 2020, συναντήθηκα για πρώτη φορά με τον πρόεδρο της Microsoft. Συζητήσαμε τότε για πολλά, για τη δυνατότητα της εταιρείας να επενδύσει στην πατρίδα μας και να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής δεδομένων. Έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να συνεργαστούμε σε ένα εμβληματικό project. Η Microsoft συμφώνησε αμέσως, αγκάλιασε αυτή την ιδέα και ο τόπος τον οποίο διαλέξαμε ήταν στο δικό μου μυαλό αυτονόητος. Η Ολυμπία ως παγκόσμιο σύμβολο των πανανθρώπινων αξιών. Τόπος λατρείας, συλλογικής συνάντησης, υπέρβασης διαφορών» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στα εγκαίνια του έργου της ψηφιακής αναβίωσης της Αρχαίας Ολυμπίας με τίτλο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος».

«Δουλέψαμε πολύ μεθοδικά» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Πράγματι στο project συναντιέται η αρχαιολογία με την τεχνολογία. Όσο σημαντική είναι από τη μία πλευρά η μεγάλη δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία να δημιουργούμε εικονικές και επαυξημένες πραγματικότητες, τόσο σημαντική είναι και η προσφορά των αρχαιολόγων. Χωρίς τη συνεργασία των αρχαιολόγων, του υπουργείου πολιτισμού, χωρίς το μεράκι τους, πιστεύω ότι το έργο αυτό δεν θα μπορούσε τελικά να υλοποιηθεί» συμπλήρωσε.

«Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο παγκόσμιο βήμα να δείξουμε πώς ο αρχαίος Πολιτισμός μπορεί να συναντηθεί με την τεχνολογία» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό το οποίο συγκράτησα δεν ήταν τόσο η δύναμη της τεχνολογίας όσο ο ενθουσιασμός στα μάτια των μαθητών του νέου γυμνασίου της αρχαίας Ολυμπίας. Πιστεύω ότι ανοίγουμε νέους ορίζοντες, πως μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση στη νέα γενιά. Η οπτικοποίηση αυτής της εμπειρίας την κάνει τόσο μοναδική. Πιστεύω ότι δημιουργεί για τη χώρα νέες λεωφόρους για το πώς μπορούμε να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός: «Το όραμά μου είναι αντίστοιχες εμπειρίες να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε για όλους τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους» για να συμπληρώσει: «Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Θα την αγκαλιάσουμε με θέρμη. Η Ολυμπία και οι κοινοί τόποι είναι μόνο η αρχή. Η τεχνολογία είναι το εργαλείο όχι μόνο για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Είναι ένα μεγάλο εκπαιδευτικό εργαλείο, που τελικά ενώνει και δεν διχάζει. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο αλλά θα θυμόμαστε πάντα ότι το πρώτο βήμα έγινε εκεί που έπρεπε να γίνει. Εδώ στην αρχαία Ολυμπία, κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα».





