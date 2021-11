Πολιτική

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων

Αναλυτικά οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και η αυστηροποίηση των ποινών σε ιδιαίτερα ειδεχθή εγκλήματα.



Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φέρνει αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και αυστηροποίηση των ποινών σε ιδιαίτερα ειδεχθή εγκλήματα.

Το νομοσχέδιο, συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή υπερ των προωθούμενων διατάξεων τοποθετήθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, επιφυλάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜεΡΑ25.

Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων

Για τους ανήλικους, η αυστηροποίηση συνίσταται τόσο στην αναδιαμόρφωση και διεύρυνση των ηλικιακών ορίων, όσο και στην τυποποίηση ως κακουργημάτων συγκεκριμένων αδικημάτων. Πλέον, για την αποπλάνηση ανηλίκων, την αιμομιξία κ.α. η προβλεπόμενη ποινή θα είναι κάθειρξη έναντι της φυλάκισης. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά για πρώτη φορά η περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου με ποινή την ισόβια κάθειρξη.

Εξορθολογισμός του πλαισίου πρόωρων αποφυλακίσεων

Παράλληλα, οι ρυθμίσεις του υπουργείο Δικαιοσύνης αναμορφώνουν το πλαίσιο για τις υπο όρους απολύσεις με στόχο να αποτραπούν περιπτώσεις γρήγορων αποφυλακίσεων κατάδικων για σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια ως προς τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου έκτισης της ποινής είτε με ευεργετικό υπολογισμό στα 4/5 από τα 3/5 είτε με πραγματική έκτιση αυξάνοντας τα κατώτατα όρια τόσο για την ποινή της κάθειρξης στα 3/5 της ποινής, αντί 2/5 που ισχύει σήμερα όσο και για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης από τα 16 στα 18 έτη. Παράλληλα για μείζονος απαξίας αδικήματα δεν θα υφίσταται η δυνατότητα κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) ενώ ταυτόχρονα τίθενται στον φυσικό δικαστή ενδεικτικά κριτήρια, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ώστε αιτιολογημένα να καταλήξει στην απόφαση περί πραγματικού ή μη σωφρονισμού του καταδικασθέντος και κατ΄ επέκταση στην απόλυση αυτού υπό τον όρο της ανάκλησης.

Ειδικά για τα αδικήματα: εμπορίας ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , τα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής κλπ, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα αίτησης απόλυσης υπό όρο από τον καταδικασθέντα θα απαιτείται ελάχιστος χρόνος πραγματικής παραμονής του στο σωφρονιστικό κατάστημα που θα αντιστοιχεί στα 3/5 της επιβληθείσας ποινής, αντί των 2/5 που ισχύει σήμερα, ενώ σε περίπτωση εκτίσεως της ποινής με ευεργετικό υπολογισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα θα απαιτείται ως ελάχιστος χρόνος που αντιστοιχεί στα 4/5 της επιβληθείσης ποινής, αντί των 3/5 που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, για όσους καταδικάζονται για ανθρωποκτονία, θανατηφόρο ληστεία, θανατηφόρο βιασμό, η μοναδική ποινή είναι πλέον η ισόβια κάθειρξη, ενώ για όσους εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα ανωτέρω αδικήματα, ο χρόνος πραγματικής έκτισης εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων αυξάνεται από τα 16 έτη που ισχύει σήμερα στα 18 έτη.

Γυναικοκτονίες

Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Δικαιοσύνης τοποθετείται και στις αιτιάσεις για την εισαγωγή ειδικών προβλέψεων για τις γυναικοτονίες επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «σε επίπεδο καταστολής πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει, ότι η ανθρωποκτονία εναντίον οποιουδήποτε στρέφεται θα τιμωρείται με την αυστηρότερη των ποινών. Στο ποινικό δικαιϊκό σύστημα αυτή είναι η ποινή της ισοβίου καθείρξεως, η οποία στον Ποινικού Κώδικα, θα αποτελεί την μία και μοναδική προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, διορθώνοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την απολύτως εσφαλμένη επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης να τιμωρεί την ανθρωποκτονία και με την διαζευκτική ποινή της πρόσκαιρης καθείρξεως. Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα για ειδική ποινική μεταχείριση και διάκριση ποινών, αλλά επικέντρωση της χάραξης πολιτικών για την ανάπτυξη βασικών αξόνων που θα ενδυναμώσουν τις γυναίκες σε όλους τους χώρους κοινωνικής, εργασιακής και πολιτικής ζωής»

Τι προβλέπεται για το ελληνικό #metoo

Αλλάζει ο χρόνος έναρξης της παραγραφής των εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας, της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όταν τελούνται σε βάρος ανηλίκων, ώστε να ξεκινά η προθεσμία της παραγραφής τους από την ενηλικίωση του ανηλίκου με παρέκταση ενός επιπλέον έτους εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα ή τριών επιπλέον ετών εφόσον πρόκειται για κακούργημα. Επιπλέον τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας για τους ανήλικους θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ασφυκτική τρίμηνη προθεσμία για την καταγγελία τους. Η αιμομιξία αναβιβάζεται σε κακούργημα και το αδίκημα της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικους (αποπλάνηση) θα τιμωρείται ως κακούργημα σε όλες τις μορφές του. Τέλος αλλάζει ο τρόπος εξέτασης των ενηλίκων θυμάτων τέτοιων αξιόποινων πράξεων, ώστε σε συνδυασμό με την δυνατότητα της κατά προτεραιότητα εκδίκασής τους να αποφεύγεται η δευτερογενής θυματοποίησή τους.

Προστασία ευάλωτων

Με στόχο την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως ανηλίκων, πολιτών τρίτων χωρών, θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης που λόγω της θέσης τους και της κακοποίησης που έχουν υποστεί χρειάζονται αυξημένες νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να σπάσουν την σιωπή τους και να καταγγείλουν έγκαιρα τα σε βάρος τους εγκλήματα προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των θυμάτων ώστε να αποφεύγεται η δευτερογενής θυματοποίησή τους. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα διεξαγωγής της κύριας ανάκρισης και εισαγωγής τέτοιων υποθέσεων στο ακροατήριο .

Περιστατικά βίας σε χώρους εργασίας

Πλέον, για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, το οποίο σήμερα διώκεται κατ΄ έγκληση, προβλέπεται η αυτεπάγγελτη δίωξη. Με την προτεινόμενη αλλαγή, για την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, αρκεί η καταγγελία στην αρχή της αξιόποινης πράξης εντός πέντε ετών δίχως να απαιτείται πλέον, η τήρηση της διαδικαστικής προϋπόθεσης της υποβολής της εγκλήσεως εντός τριμήνου. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαιτούμενο χρόνο να καταγγείλουν τις σε βάρος τους αξιόποινες συμπεριφορές εργοδοτών ή συναδέλφων τους.

Κακούργημα τα «περιβαλλοντικά εγκλήματα»

Επιπλέον προβλέπεται ότι το αδίκημα του εμπρησμού δάσους τιμωρείται ως κακούργημα σε όλες του τις μορφές ενώ προστίθεται και επιβαρυντική περίσταση κολασμού του εν λόγω αδικήματος όταν η συμπεριφορά του δράστη είχε ως επακόλουθο σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης η αλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 191 του ΠΚ με το άρθρο 36 του νομοσχεδίου εξυπηρετεί την προστασία της δημόσιας υγείας σε καιρούς πανδημικής κρίσης και τη θωράκιση της δημοκρατίας έναντι της διοχέτευσης και άσκοπης αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων, ιδίως όταν αυτοί οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος αγγίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανθρώπινη ζωή. Πάντως, για την εν λόγω διάταξη το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής εκφράζει προβληματισμό για το εύρος που καταλαμβάνει. Ειδικότερα, τονίζει πως η διάταξη καταλαμβάνει το σύνολο του δημόσιο λόγου συμπεριλαμβάνοντας υποθέσεις (φόβος, ανησυχίες κ.α.) που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με αντικειμενικά ποινικά στοιχεία ενώ προσθέτει σε άλλο σημείο πως «πρέπει να διασφαλίζεται επαρκές πεδίο ελευθερίας για τη συµµετοχή στον δηµόσιο διάλογο, στον οποίον τίθενται προς εξέταση γεγονότα που (χωρίς βεβαία γνώση εκείνου ο οποίος τα επικαλείται) ενδεχοµένως να αποδειχθούν ανακριβή».

Κακούργημα η κατοχή και χρήση μολότοφ

Σε κακούργημα μετατρέπεται η κατασκευή και χρήση μολότοφ και άλλων εκρηκτικών υλών σε πορείες, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα. Μάλιστα η ρύθμιση προβλέπει πως η κατοχή και χρήση εμπρηστικών υλών, όπως οι μολότοφ σε συναθροίσεις, πορείες κλπ αποτελεί επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται με κάθειρξη εως 10 έτη.

