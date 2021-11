Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν - Αμινάτα Ντιαλό: Πλήρωσε να χτυπήσουν συμπαίκτριά της

Απίστευτο περιστατικό στη γυναικεία ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν. Η διεθνής μέσος κατηγορείται πως έβαλε κουκουλοφόρους να χτυπήσουν την συμπαίκτριά της για μία θέση στην 11αδα.

Απίστευτο σκηνικό στη γυναικεία ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο της επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 γαι το Champions League.

Συνελήφθη η Γαλλίδα διεθνής μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Αμινάτα Ντιαλό, από την αστυνομία των Βερσαλλιών, με την κατηγορία πως εμπλέκεται στην επίθεση που δέχτηκε η συμπαίκτριά της, Κέιρα Χαμραουί, την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, δύο άνδρες με καλυμμένο το πρόσωπό τους έβγαλαν δια της βίας από το αυτοκίνητό της την Κέιρα Χαμραουί και τη χτύπησαν, στις 4 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα "L' Equipe", η 26χρονη Ντιαλό πλήρωσε τους δύο άνδρες για να τραυματίσουν τη συμπαίκτρία της, Κέιρα Χαμραουί.

Με ανακοίνωσή της, η Παρί Σεν Ζερμέν καταδίκασε τη βιαιοπραγία με θύμα την παίκτριά της Κέιρα Χαμραουί τονίζοντας επιπρόσθετα: «Από την Πέμπτη το βράδυ, ο σύλλογος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου της ομάδας γυναικών. Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεργάζεται με την Αστυνομία των Βερσαλλιών στην προσπάθεια της τελευταίας να διαλευκάνει την υπόθεση. Ο σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα μελετήσει τη στάση που θα κρατήσει».

Η Αμινάτα Ντιαλό μετρά επτά συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας.