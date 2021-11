Life

Χαρδαλιάς: Γενέθλια με τις γυναίκες της ζωής του - Η ανάρτηση

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας έχει γενέθλια και αποκαλύπτει την ηλικία του...

Ο Νίκος Χαρδαλιάς γιορτάζει σήμερα τα 53α γενέθλειά του μαζί με την οικογένειά του.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αποκάλυψε την ηλικία του ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο Facebook μαζί με τις δύο κόρες και την σύζυγό του:

«Birthday night out! 53 σήμερα και μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις τόσο ξεχωριστές και τόσο όμορφες ευχές σας... #μεγαλώνουμε», έγραψε.

