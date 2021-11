Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Χρήστο Κυριαζή άκουγαν στο πούλμαν οι διεθνείς (βίντεο)

"Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Κυριαζή σκόρπισε θλίψη στους οικείους, στους συναδέλφους και στους θαυμαστές του.

Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον αγώνα με την Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 τίμησαν τη μνήμη του Έλληνα τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα στο λεωφορείο της Εθνικής ακούστηκε το τραγούδι "τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια". Ο Τζαβέλλας ανέβασε story στο Instagram, όπου έγραψε: "Καλό ταξίδι Χρηστάρα".

