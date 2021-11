Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: η Εθνική Ελλάδας παίζει το “τελευταίο χαρτί” της

Καθοριστικό το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, για το “κυνήγι” της πρόκρισης, που περνά όχι μόνο όχι μόνο από απανωτές νίκες, αλλά και από συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Η Εθνική ομάδα καλείται απόψε, στις 21:45, να παίξει τα «ρέστα» της στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να εξαντλήσει τις όποιες ελπίδες της για τη δεύτερη θέση στο Β΄ όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2022.

Αντίπαλός της θα είναι ένα από τα ισχυρότερα ποδοσφαιρικά συγκροτήματα του πλανήτη, η Ισπανία, από την οποία πάντως η «γαλανόλευκη» ομάδα είχε αποσπάσει ισοπαλία στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου, στις 25 Μαρτίου, στη Γρανάδα.

Η Ελλάδα χρειάζεται μόνο νίκη με τους Ίβηρες, αλλά και με το Κόσοβο στον αγώνα που έπεται, ενώ ταυτόχρονα η «ρόχα» δεν πρέπει να νικήσει τη Σουηδία εντός έδρας στο τελευταίο παιχνίδι της, προκειμένου η Εθνική να πάρει τη δεύτερη θέση στο... φίνις και να διεκδικήσει την πρόκριση στο Κατάρ μέσω των μπαράζ.

«Αντιμετωπίζουμε μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πιθανό. Πήραμε αποτέλεσμα στην Ισπανία, κερδίσαμε εδώ τη Σουηδία, παίξαμε καλά και στη Στοκχόλμη…», σχολίασε ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ.

«Ρεαλιστικά η Ισπανία είναι το φαβορί, είναι καλύτερη ομάδα, το αποδεικνύει εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε το πλάνο μας, γιατί όχι να μην μπορέσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Ολλανδός εκλέκτορας.

Για τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα κρίνουν την αναμέτρηση, ο Ολλανδός παραδέχθηκε ότι «η Ισπανία θα έχει τον έλεγχο της μπάλας, το ξέρουμε αυτό. Να είμαστε συμπαγείς, να αποφύγουμε να τους δώσουμε χώρο να κάνουν τις πάσες που θέλουν, να χαλάσουμε το παιχνίδι που αρέσει στην Ισπανία».

Πρόσθεσε πως «Θέλει δουλειά από τους παίκτες μας, καλή επικοινωνία ώστε να κλείνουν οι χώροι και να σταματάμε το παιχνίδι τους. Θα πρέπει και εμείς επιθετικά να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα, ξέρουμε ότι θα έχουμε πίεση, θέλουμε να αμυνθούμε ψηλά, να πρεσάρουμε και να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις προς την εστία τους».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ καλείται να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες παικτών. Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος είναι τραυματίες και θα λείψουν από το κέντρο της άμυνας, ενώ ο Μπακασέτας (επίσης τραυματίας) δεν υπολογιζόταν ούτως ή άλλως, καθώς είχε συμπληρώσει κάρτες.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ προσανατολίζεται σε σχηματισμό 3-4-1-2, με τερματοφύλακα τον Βλαχοδήμο, στόπερ τους Τζαβέλα, Τσιμίκα, Γούτα ή Μήτογλου και ακραίους τον Ανδρούτσο δεξιά και τον Γιαννούλη αριστερά.

Κεντρικοί μέσοι θα είναι Σιώπης και Μπουχαλάκης, ο Μάνταλος μπροστά τους σε ρόλο Μπακασέτα και στην επίθεση θα κινηθούν ο Μασούρας με τον Παυλίδη.

Από την πλευρά τους, οι Ισπανοί θα έχουν επίσης πολλές και σημαντικές απουσίες στον αγώνα με την Ελλάδα, την οποία ο Λουίς Ενρίκε εκτιμά και το δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο παλαίμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής και νυν τεχνικός του ιβηρικού συγκροτήματος θυμήθηκε ότι στο πρώτο παιχνίδι η Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, είχε επιτρέψει λίγες ευκαιρίες στην Ισπανία, γεγονός σπάνιο στους αγώνες της «ρόχα».

Εκτός αποστολής είναι οι Πέδρι, Φεράν Τόρες, Τιάγκο και Ογιαρθάμπαλ. Στη λίστα των απόντων εισήλθαν μετά τον αγώνα πρωταθλήματος της Θέλτα με την Μπαρτσελόνα και οι Άνσου Φάτι, Έρικ Γκαρθία, ενώ επέστρεψε ο Καρβαχάλ κι έτσι η αποστολή των Ισπανών έχει έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης...

Στον άλλο αγώνα του Β΄ ομίλου, η Γεωργία θα υποδεχθεί τη Σουηδία στο Μπατούμι (11/11, 19:00).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Σουηδία 6 12-3 15

Ισπανία 6 13-5 13

Ελλάδα 6 7-6 9

Γεωργία 7 4-12 4

Κόσοβο 7 4-14 4

