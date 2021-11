Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με παροχή οξυγόνου.



Έφυγε από την ζωή ένας 22χρονος που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας δεν είχε κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ενώ είχε υποκείμενα νοσήματα.

Νοσηλευόταν σε κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με παροχή οξυγόνου, από τις 7 Νοεμβρίου, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και κατέληξε χθες από επιπλοκές του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το νεότερο θύμα από την αρχή της πανδημίας στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Το Μαξίμου υιοθέτησε σκύλο που θα γίνει οδηγός τυφλού (εικόνες)

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση: η κόρη μου ζήτησε δουλειά, την έγδυσαν και… (βίντεο)