Κορονοϊός: ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές ανά την επικράτεια όπου θα βρεθούν κλιμάκια, καθώς και τις ώρες που θα γίνονται οι διαγνωστικοί έλεγχοι.

Σε 180 σημεία θα βρίσκονται την Παρασκευύ, 12 Νοεμβρίου, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την διενέργεια rapid test σε πολίτες, προκειμένου να ανιχνευθούν κρούσματα κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες που θα βρίσκονται εκεί τα κλιμάκια, είναι:

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

1. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00

2. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

3. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

4. Δ. Διονύσου, Πολιτιστικό κέντρο Άνοιξης, Κανάρη 3, 09:00 -15:00

5. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

6. Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00

7. Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος & Παγκάλου, (απέναντι από Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00

8. Δ. Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου, Δημαρχείο, 09:00-15:00

9. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30.

10. Δ. Πυλαίας, ΚΑΠΗ Πανοράματος, Αγ. Γεωργίου 4, 09:30 - 15:00.

11. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00.

12. Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, ισόγειο δημαρχείου Ευόσμου, Π. Μελά 24, 09:30-15:00

13. Δ. Δέλτα, ΚΑΠΗ, Κύμινα, 09:00-14:30

14. Δ. Ωραιοκάστρου, Α ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου, Τραπεζούντος 31, 09:30-15:00.

15. Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00.

16. Άνω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 9:00 - 15:00.

17. Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00.

18. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00.

19. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00.

20. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00.

21. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30.

22. Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλαιά Λαχαναγορά, 08:30 - 13:30

23. Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Κοινοτικό Κατάστημα Αγίου Κωνσταντίνου, 08:30 - 10:00

24. Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Σπυρίδωνος 31, 08:30-14:30

25. Αιτωλοακαρνανία, κοινοτικό κτίριο, Ίδρυμα Τσώνη,Ναύπακτος, 09:00-14:00

26. Άνδρος, Χώρα ΚΥ 09:00-17:00

27. Άνδρος, Περιφέρεια Μπατσίου 10:00-16:00

28. Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00

29. Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00

30. Αργολίδα, πλατεία Κρανιδίου,

31. Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00

32. Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-13:00

33. Αρκαδία, Καμάρι (πλατεία), 10:00-13:00

34. Αρκαδία, Καλλιάνι (πλατεία), 10:00-11:00

35. Αρκαδία, Τρόπαια (πλατεία), 11:30-13:00

36. Αρκαδία, Λαγκάδια (πλατεία), 13:30-14:30

37. Αρκαδία, Δημητσάνα (πλατεία), 15:00-16:30

38. Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας (ISO BOX), 09:00-15:00

39. Άρτα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-15:00

40. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30

41. Αχαΐα, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Οίκημα Μάνας και Παιδί, Κλεισούρας 1, 09:00-15:00

42. Αχαΐα, Πάτρα, Πλησίον σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη (πρώην Carrefour), Περιβόλα Πατρών, 09:00-14:30

43. Βοιωτία,Κέντρο Υγείας Θήβας,09.00-15.00

44. Βοιωτία,Παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς,09.00-14.00

45. Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 08:30-15:30

46. Γρεβενά, Δημαρχείο Γρεβενών, 08:30-15:00

47. Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00

48. Δράμα, Κοινότητα Νικοτσάρας, 09:30- 12:30

49. Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30

50. Έβρος, Νομαρχείο, Σουλίου 2, 09:00-14:00

51. Έβρος, Κοινότητα Λαβάρων Δήμου Σουφλίου, 09:30-13:30

52. Έβρος, Κέντρο Υγείας Σουφλίου, 09:30-13:30

53. Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00 - 16.00

54. Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00

55. Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμάνι, Αίθουσα ΟΛΝΕ , 08:00 - 14:00

56. Εύβοια, Χαλκίδα, Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας , 09:00 - 15:00

57. Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.30-13.00

58. Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ, 09:00-15:00

59. Ζάκυνθος, Κυψέλη, 09:00-10:30

60. Ζάκυνθος, Πλατεία Σολωμού, 11:00-13:00

61. Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00

62. Ηλεία, Αμαλιάδα, Δημαρχείο Αμαλιάδας, Ερμού 20, 09:00-14:30

63. Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, 09:00-15:00

64. Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00

65. Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25, 09:00-15:00

66. Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00

67. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

68. Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-15:00

69. Ηράκλειο, Κλειστό γήπεδο Αρκαλοχωρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 08:00-10:00

70. Ηράκλειο, Γαρίπα, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 09:00-10:00

71. Ηράκλειο, Δραπέτι, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 11:00-12:30

72. Ηράκλειο, Πάρτιρα, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 12:30-13:30

73. Ηράκλειο, Καλό Χωριό, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 14:00-15:00

74. Ηράκλειο, Γάσι, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 09:00-10:00

75. Ηράκλειο, Άνω Πουλιά, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 11:00-12:30

76. Ηράκλειο, Κάτω Πουλιά, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 12:30-13:30

77. Ηράκλειο, Γάζι, Δ. Μαλεβιζίου, 12:00-16:00

78. Θάσος, Κ.Υ Πρίνου, 08:00-14:00

79. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικο Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00

80. Θεσπρωτία, Δημαρχείο Συβότων, 10:00-14:00

81. Θεσπρωτία, Δημαρχείο Παραμυθιάς, 10:00-14:00

82. Ικαρία, Κέντρο Υγείας Ευδήλου 9:00 - 16:00

83. Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

84. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00

85. Ιωάννινα, Νέα Μουσιωτίτσα, Αγροτικό Ιατρείο, 11:00 -13:00

86. Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:30

87. Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00

88. Λέρος, Δημοτικό κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-15:00

89. Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας(Πλατεία Ελευθερίας), 08:00-16:00

90. Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου,08:00-14:00

91. Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρώων Πολυτεχνείου 12, 08:00-11:00

92. Καρδίτσα, T.K Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Δημαρχείο Μορφοβουνίου, 08:30-09:30

93. Καρδίτσα, T.K Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Πολιτιστικό Κέντρο Μορφοβουνίου, 09:30-11:00

94. Καρδίτσα, Τ.Κ Ανθοχωρίου Δήμου Μουζακίου, Κοινοτικό Γραφείο, 11:30-14:00

95. Καρδίτσα, Τ.Κ Κοσκινά Δήμου Παλαμά, Κοινοτικό Γραφείο, 11:00-14:00

96. Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30

97. Καστοριά, Άργος Ορεστικό, 09:30 - 11:30

98. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κερκυρας, 09:00-17:00

99. Κεφαλληνία, Αργοστόλι, πλατεία Βαλλιάνου, 08:00-13:00

100. Κεφαλληνία, Ληξούρι, κλειστό γήπεδο, 14:00-18:00

101. Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00

102. Κιλκίς, ΚΑΠΗ Αξιούπολης, 08:30-15:30

103. Κιλκίς, Επτάλοφος, Κοινοτικό Κατάστημα, 09:00-11:00

104. Κιλκίς, Αργυρούπολη, Πολιτιστκό Κέντρο, 12:00-14:00

105. Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00-14:00

106. Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:15- 15:30

107. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 8:30-13:00

108. Κόρινθος, ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου, Αντιπτεράρχου Δεδε Βλάση, 9:30-13:30

109. Κως, οδός υγείας, παιδική χαρά Πασανικολάκη, 8:00-15:00

110. Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 9:00- 16:00

111. Λακωνία, Δήμος Ευρώτα, Βλαχιώτη, Κτήριο δίπλα από τα ΚΕΠ, 9:30- 12:30

112. Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο 8:00-15:30

113. Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ 8:00-15:30

114. Λάρισα,Δημοτικό Ωδείο / Αίθριο 8:00-15:30

115. Λάρισα, Πλατεία Αγιάς / Δίπλα από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου 9:00-15:00

116. Λάρισα, Κέντρο Υγείας Φαρσάλων 9:00-12:00

117. Λάρισα, Σταυρός Φαρσάλων 12:30-15:00

118. Λάρισα, ΚΤΕΛ 8:00-15:30

119. Λάρισα, Εμπορικό Κέντρο Γαία / Αγχιάλου 4 8:00-15:30

120. Λάρισα, Κοινότητα Μάνδρας 9:00-12:00

121. Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00

122. Λασίθι, ISOBOX - Προαύλιος χώρος ΚΥ Νεάπολης, 09:00-17:00

123. Λασίθι, Δημαρχείο Ιεράπετρας, 10:00-14:00

124. Λέσβος, Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, 08:30-15:45

125. Λέσβος, Αρχή Αγοράς Ερμού, 10:00-

126. Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30

127. Λευκάδα, Δημαρχείο, Α. Σικελιανού & Ν. Σβορώνου, 11:00-12:00

128. Λήμνος, παλιο θυρωρείο Νοσοκομείου, Λήμνου, Μύρινας, Ηφαίστου 1, 08:45-14:45

129. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:00-16:00

130. Μαγνησία, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου 08:00-14:00

131. Μαγνησία, Άνω Βόλος - ΤΟΜΥ Ιωλκού, Ιωλκού 408, 09:00-14:00

132. Μαγνησία, Αλμυρός, Αγ. Τρύφωνος 2 (έναντι Κ.Υγείας) 08:30-13:30

133. Μαγνησία, Βελεστίνο (έναντι γηπέδου) 11:30-13:30

134. Μεσσηνία, Καλαμάτα - Αίθουσα "Αλέξ. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30.

135. Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 - 14:30.

136. Μεσσηνία, Μεσσήνη, Αίθουσα ΚΑΠΗ Δήμου. 08:30 -15:00.

137. Μεσσηνία, Πύλος, Isobox Κέντρου Υγείας. 09:30 - 14:30.

138. Νάξος, Εκκλησία Αγίου Νικοδήμου, Χώρα, 7:30-14:30

139. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:30

140. Πάρος, ΚΑΠΗ Παροικιάς, 08:00-16:00

141. Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό κέντρο Πάτμου, Πάτμιον, 08:00-16:00

142. Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30

143. Πέλλα, Δημαρχείο Σκύδρας, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 10:00-14:00

144. Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30

145. Πιερία, Λιτόχωρο, Αίθουσα Αγίου Νικολάου, 09:00-14:00

146. Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-14.00

147. Πρέβεζα, Κορωνόπουλο Δήμου Πάργας, 09.00-10.00

148. Πρέβεζα, Δημαρχείο Καναλακίου Δήμου Πάργας, 10.30-13.00

149. Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Αγ.Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00

150. Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Αγ. Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00

151. Ροδόπη, Δημοτικό κτίριο Βενιζέλου , Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00-14:00

152. Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνια, 10:00-15:00

153. Ροδόπη, Βασιλείου Κουτουμάνη, Σάπες, 09:00 - 14:00

154. Ρόδος, Πλατεία Παραδεισίου, 09.00-14.30

155. Ρόδος, Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08.30-15.00

156. Σάμος, Isobox Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, 08:00-14:00

157. Σάμος, Isobox Γ.Νοσοκομείου Σάμου, 08:30-14:00

158. Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30

159. Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου, 08:00- 14:30

160. Σύρος, Ερμούπολη Αθλητικό κέντρο Δ. Βικέλας, 9:00-15:00

161. Τήνος, Κ.Υ. Τήνου 09:00-17:00

162. Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού,07:30-14:30

163. Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας,08:00-12:00

164. Τρίκαλα, Ε΄ΚΑΠΗ Τρικάλων, 09:30-15:30

165. Τρίκαλα, Πλατεία Πύλης, 08:00-10:00

166. Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00

167. Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-15:00

168. Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων, Λαμία, 10:30-15:00

169. Φθιώτιδα, Κεντρική Πλατεία Κάτω Τιθορέας, Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας, 11:00-14:00

170. Φθιώτιδα, Κεντρική Πλατεία Ελάτειας, Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας, 11:00-14:00

171. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30

172. Φλώρινα, Μελίτη, Πρώην Κοινοτικό Γραφείο Μελίτης, 08:00 - 13:30

173. Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,08.00-14.00

174. Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30

175. Χαλκιδική, Πολύγυρος, Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, 09:00-15:00

176. Χαλκιδική, Κασσάνδρα, ΕΠΑΛ Κασσάνδρας , 08:30-11:30

177. Χαλκιδική, Κασσάνδρα ΓΕΛ Κασσάνδρας, 11:30-14:00

178. Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00-14:30

179. Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30-14:00

180. Χίος, Πλατεία Βουνακίου 09:00 -15:00

