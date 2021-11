Οικονομία

ΑΑΔΕ: Οι απλήρωτες οφειλές “άγγιξαν” τα 400 εκατομμύρια ευρώ

Πώς κινούνται οι εισπράξεις του Δημοσίου από ρυθμίσεις ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.





Στα 3,758 έφτασαν τα νέα ληξιπρόσθεσα χρέη προς το δημίασο στο 9μηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που άνήλθαν στα 3,599 δισ. ευρώ.

Επιμέρους τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν 322 εκατ. ευρώ και καταγράφοντας μείωση κατά 48% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020 που ήταν 621 εκατ. ευρώ.

Οπως διευκρίζει η ΑΑΔΕ, σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 9μηνο 2021 , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4.159 εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3.898 εκ. € (αύξηση κατά 6,7%).

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 353 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 695 εκ. (μείωση κατά 49%).



Η ΑΑΔΕ παρατηρεί πως ενώ κατά το πρώτο 9μηνο 2020 είχαμε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών covid, τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε σημαντικά.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.758 εκατ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3.599 εκατ. (αύξηση κατά 4,4 %).

Για τον μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 322 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 621 εκατ. (μείωση κατά 48%).



Σημειώνει η ΑΑΔΕ ότι ενώ κατά το πρώτο 9μηνο του 2020 είχαμε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών covid, τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε σημαντικά.

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 9μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 1.215 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 942 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 28,9%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Σεπτέμβριος 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 163 εκατ. ευρώ (έναντι 206 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020- μείωση κατά 20,87%)

