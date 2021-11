Πολιτική

Κουκουδάκης για Ολλανδή δημοσιογράφο: ανθελληνική η συμπεριφορά της (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Ύδρας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την “πρωταγωνίστρια” του επεισοδίου με τον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου.

Συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα η Ολλανδή δημοσιογράφος που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με το ύφος και την ρητορική της για τις επαναπροωθήσεις παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία.

Η δημοσιογράφος έχει εγείρει έντονες αντιδράσεις και στην Ύδρα, όπου διαμένει επί δεκαετίες, λόγω χαρακτηρισμών για τους κατοίκους του νησιού, που οδήγησαν τον Δήμαρχο να προαναγγείλει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Ο Γιώργος Κουκουδάκης μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», πνέοντας μένεα για την Ολλανδή δημοσιογράφο, αναφέροντας σχετικά πως «δεν μπορεί να λέει ότι έχουμε ακροδεξιά συμπεριφορά και ξενοφοβικές τάσεις, σε ένα νησί που είναι τόσο γνωστό για την φιλοξενία του και ένα νησί που έχει προσφέρει τόσα πολλά».

«Ουδέποτε υπήρχαν προβλήματα, διατηρεί σπίτι επί 40 χρόνια στο νησί, την θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της Ύδρας», προσέθεσε ο Δήμαρχος.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουκουδάκης, η Ολλανδή δημοσιογράφος «έχει αναπτύξει και μέσω των δημοσιεύσεων της μια ανθελληνική συμπεριφορά. Πέρσι τον Μάρτιο, που η Τουρκία μας ασκούσε πίεση στον Έβρο, με χιλιάδες ανθρώπους, στην ιστοσελίδα της κατηγορούσε την Ελλάδα για καταπάτηση δικαιωμάτων και ότι προβαίνει σε επαναπροωθήσεις».

