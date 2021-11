Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μπουλμπασάκος: οι εμβολιασμένοι στον “Ευαγγελισμό” δεν πέρασαν το 20%

Τι λέει ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής για τα διάφορα ποσοστά που ακούγονται στην δημόσια σφαίρα, για την “σχέση” εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων ασθενών.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», για να διευκρινίσει τι ισχύει στο Νοσοκομείο, αναφορικά με την σχέση εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων ασθενών.

Αφορμή ήταν μια δήλωση ιατρού του νοσοκομείου πως το ποσοστό των εμβολιασμένων ασθενών ανήλθε στο 38%, την οποία επικαλέστηκε το πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Βελόπουλος στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη.

Όπως είπε ο κ. Μπουλμπασάκος, «η στατιστική είναι μια επιστήμη που πρέπει να την κάνεις με σωστό τρόπο για να μην βγουν λαθεμένα συμπεράσματα. Εγώ εδώ στον «Ευαγγελισμό», που παρακολουθώ τους ασθενείς με κορονοϊό, το ποσοστό των εμβολιασμένων δεν ξεπέρασε ποτέ το 20%», δίνοντας έτσι διαφορετικά δεδομένα από τον συνάδελφο του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, είπε πως «ένα ποσοστό γύρω στο 5% των ασθενών, μπορεί να διασωληνωθεί ή να καταλήξει».

Ο κ. Μπουλμπασάκος, συνεχίζοντας την παράθεση επίσημων δεδομένων, «στην 4η και 5η ΥΠΕ της χώρας, πάνω από το 77% είναι ανεμβολίαστο, ποσοστό μέσα στο οποίο είναι και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, αλλά δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση και έχει «μειωθεί» η ανοσία τους».

Ακόμη, συμπλήρωσε ότι είδαμε τελευταία ρεπορτάζ για «πλαστούς εμβολιασμούς, πλαστά πιστοποιητικά νόσησης και πλαστά πιστοποιητικά εμβολισμού. Αυτοί όταν νοσήσουν, πως θα καταγραφούν; Ως εμβολιασμένοι;»

Σημείωσε πως «μελέτη του προηγούμενου μήνα, που αφορά 22 εκατομμύρια ανθρώπους, αναφέρει ότι κατά 90% προφυλάσσει από την νοσηλεία ο εμβολιασμός».

Ερωτηθείς για δηλώσεις συναδέλφων του για ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ χωρίς να τηρούνται τα απαιτούμενα πρωτόκολλα, ο κ. Μπουλμπασάκος είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, υπογραμμίζοντας πως «εγώ δεν μπορώ να ξέρω τα στοιχεία από τα νοσοκομεία όλων των μονάδων υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετική η παροχή υπηρεσιών υγείας, σε όλα τα επίπεδα, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, άλλη θα είναι στον "Ευαγγελισμό" και άλλη στο "Σωτηρία"».

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Εκ παραδρομής, στον αρχικό τίτλο του θέματος αναγραφόταν ότι το ποσοστό 20% αφορούσε τους ανεμβολίαστους, ενώ το ορθό, όπως αναγραφόταν άλλωστε εξ αρχής στο κείμενο και όπως είπε ο κ. Μπουλμπασάκος, ειναι ότι το ποσοστό 20% αφορούσε τους εμβολιασμένους ασθενείς με κορονοϊό.

