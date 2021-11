Πολιτική

Κορονοϊός - Βελόπουλος: η Κυβέρνηση έχει διχάσει τους Έλληνες (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τους ανεμβολίαστους, το επεισόδιο στο Μαξίμου, το ΕΣΥ, την ενεργειακή κρίση και τις τιμές, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΝΔ.

«Ήταν προσβλητική η συμπεριφορά της Ολλανδής δημοσιογράφου. Δεν ήξεραν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού ότι ήταν υπόδικη; Στο εξωτερικό, δεν θα της είχε δοθεί διαπίστευση», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον ΑΝΤ1 για το επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου, προσθέτοντας πως παράλληλα «εκνευρίστηκε και δεν απάντησε σωστά ο Πρωθυπουργός. Τι είπε; Ότι δίνουμε στέγη και τροφή στους λαθρομετανάστες, όταν ο Έλληνας πεινάει και του δίνουμε επιδόματα με δανεικά, που θα τα δώσουμε πίσω. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι κάνουμε δομές και είναι σαν να καλεί τους Αφγανούς, να έρθουν εδώ για να περνούν καλά».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη για τον κορονοϊό και τους εμβολιασμούς, είπε «είναι πρροσωπικό δεδομένο αν έχω εμβολιαστεί. Δεν θέλω να παρακινήσω κάποιον. Το θέμα είναι ότι φθάσαμε σε ένα αποτέλεσμα. Ποιος μιλάει για αυτό; Έχουμε ΜΕΘ; Έχουμε γιατρούς σήμερα; Οι γιατροί είναι το 1/3 όσων ήταν πέρσι. Όλα αυτά δείχνουν έλλειψη πολιτικής βούλησης», προσθέτοντας πως «αν ακόμη και ο εμβολιασμένος ή ο ανεμβολίαστος πάνε στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει ΜΕΘ και θα πεθάνει. Μητσοτάκης αντί να ενώσει τους Έλληνες, ενώ υπάρχουν οι απειλές από την Τουρκία, τους διχάζει σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους».

«Ενοχλούμαι από την συμπεριφορά της Κυβέρνησης γιατί έχει διχάσει τους Έλληνες, με την ανικανότητα της. Είναι κοινωνικός αυτοματισμός αίσχιστου είδους αυτό που γίνεται με τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Είμαι κατά της υποχρεωτικότητας σε οτιδήποτε. Εγώ δεν είπα σε κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης να κάνει ή να μην κάνει το εμβόλιο. Εγώ έχω σκεπτικισμό απέναντι στο οτιδήποτε. Δεν θα πω σε κανέναν να μην κάνει το εμβόλιο. Να ρωτήσει ο καθένας τον γιατρό του και αυτός να αποφασίσει. Αλλά υπερασπίζομαι και το δικαίωμα του καθενός, να μείνει ανεμβολίαστος», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Στην συνέντευξη του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «αν είχα την δυνατότητα, αλλά δεν έχει τόσους βουλευτές το κόμμα μου, θα είχα κάνει αίτημα για εξεταστική Επιτροπή», σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και την κατάσταση στο ΕΣΥ, λέγοντας σε άλλο σημείο πως «δεν μπορεί αυτός που έχει τον ιό να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να διασπείρει τον ιό. Θα πρέπει να πηγαίνει ο ιατρός στο σπίτι, στο πλαίσιο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Αναφορικά με τις ανατιμήσεις, την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, επέκρινε την Κυβέρνηση. «Στην ζωή μου έχω μάθει να αναζητώ το αίτιο για να το θεραπεύσω και ότι το αποτέλεσμα. Το αίτιο είναι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Πέρσι είχα πει στον κ. Χατζηδάκη να προαγοράσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 1 δις ευρώ, όταν το πετρέλαιο είχε 20 δολάρια το βαρέλι, ενώ τώρα έχει 100 δολάρια. Έτσι θα είχαμε εξοικονόμηση 6-7 δις» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα έχει φυσικό αέριο, αλλά η Κυβέρνηση «πάγωσε» τις έρευνες και το ζήτημα της εξόρυξης και αγοράζει από τους γείτονες της», κάνοντας λόγο για πιθανή εξυπηρέτηση συμφερόντων σε ότι αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σχετικά με σενάρια συνεργασίας με την ΝΔ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «για να συζητήσεις ένα σενάριο συνεργασίας κυβερνητικής, πρέπει να υπάρχει ελπίδα για χρηστή διακυβέρνηση και η ΝΔ δεν κάνει χρηστή διακυβέρνηση».

