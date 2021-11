Πολιτική

“Aegean Seal 21-I”: πολυεθνική άσκηση στην Ελλάδα (εικόνες)

Η πολυήμερη άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 21-I» πραγματοποιήθηκε από 1η έως 11 Νοεμβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και του Σαρωνικού Κόλπου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), η άσκηση φιλοξενήθηκε από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) και είχε ως κύριο αντικείμενο τις επιχειρήσεις ναρκοθηρίας πολύ ρηχών υδάτων και εξουδετέρωσης ναρκών και εκρηκτικών μηχανισμών.

Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν ομάδες εξουδετέρωσης ναρκών με προσωπικό και μέσα, από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, καθώς και παρατηρητές από το Μαυροβούνιο, την Πολωνία και το Κέντρο Αριστείας εξουδετέρωσης ναρκών και εκρηκτικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ. Επίσης, συμμετείχαν και ελικόπτερα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού.

H «Aegean Seal» είναι άσκηση τύπου INVITEX (Invitation Exercise) και διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων και σύγχρονων μέσων.

Η άσκηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.





