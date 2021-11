Αθλητικά

Βόλος – Άρης: πρόστιμα για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα έκτροπα της περασμένης Κυριακής στο Πανθεσσαλικό θα πληρώσουν τόσο ο Άρης, όσο και ο Βόλος.

Με χρηματικές ποινές τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής της Super League της ΠΑΕ Άρης και Βόλος, για έκτροπα που σημειώθηκαν στη μεταξύ τους αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής (7/11) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και τα οποία είχαν ως συνέπεια τη διακοπή του αγώνα για περίπου μία ώρα.

Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 51.000 ευρώ και ο θεσσαλικός σύλλογος με 21.000 ευρώ.

Παράλληλα, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο επέβαλε πρόστιμο 19.000 ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός (για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ) και 3.000 ευρώ στον Απόλλωνα Σμύρνης (για το ματς με την ΑΕΚ).

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιατρός - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Αστεροειδής πλησιάζει τη Γη

Πέτρος Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία