Κορονοϊός - ΕΣΥ: έκτακτη ενίσχυση σε Θεσσαλία και βόρεια Ελλάδα

Υπεγράφησαν οι αποφάσεις διάθεσης των κλινών ιδιωτικών κλινικών προς το ΕΣΥ σε περιοχές με επιβαρυμένο ιικό φορτίο.

Το Υπουργείο Υγείας, παρακολουθώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν αυξημένο ιικό φορτίο, όπως η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία, επεκτείνει τη συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με τον ιδιωτικό τομέα Υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα και κατόπιν εισήγησης των διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και της Ομάδας Παρακολούθησης και Συντονισμού της Διαχείρισης ασθενών με Covid στα Νοσοκομεία, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος μέχρι σήμερα έχει υπογράψει Αποφάσεις Διάθεσης, όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία, με 11 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στον Βόλο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και στην Κοζάνη.

Επιπλέον, πέραν των 296 κλινών που έχουν ήδη διατεθεί, υπεγράφησαν Αποφάσεις Διάθεσης για:

155 κλίνες για Covid-19 περιστατικά

191 απλές κλίνες για non Covid-19

12 κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

10 κλίνες σε Μονάδες Αυξημένη Φροντίδας (ΜΑΦ)

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί μαζί με το προσωπικό τους για τη νοσηλεία Covid ασθενών 405 κλίνες για Covid περιστατικά, ενώ έχουν διατεθεί για non Covid περιστατικά 231 απλές κλίνες, κυρίως παθολογικών και χειρουργικών περιστατικών, 18 ΜΕΘ και 10 ΜΑΦ.

Συνολικά οι κλίνες που έχουν διατεθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τις ιδιωτικές δομές ανέρχονται σε 664 κλίνες.

