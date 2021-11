Κοινωνία

Λιμενικός σε κύκλωμα πλαστών αδειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άδειες για σκάφη εξέδιδε παράνομα ο λιμενικός μαζί με τους συνεργούς του. Τα ευρήματα των Αρχών.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν Λιμενικός και ιδιώτης για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της ψευδούς βεβαίωσης και παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, προέκυψαν και αξιοποιήθηκαν ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι συλληφθέντες, καθώς και ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναζητείται, εμπλέκονται σε υπόθεση έκδοσης άδειας εκτέλεσης πλόων, χωρίς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

14 σφραγίδες με επωνυμίες επιχειρήσεων εμπορίας εξωλέμβιων μηχανών και ναυτιλιακών ειδών,

μπλοκ τιμολογίων με εγγραφές σκαφών και μηχανών,

κενά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων συνεχόμενης αποδιδόμενης ισχύος μηχανών,

κενές βεβαιώσεις ναυπηγών,

κενές δηλώσεις συμμόρφωσης σκαφών αναψυχής,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φωτοτυπία άδειας εκτέλεσης πλοών σκάφους κ.λπ. δικαιολογητικά,

πρωτότυπη άδεια εκτέλεσης πλοών σκάφους κ.λπ. δικαιολογητικά,

πιστόλι αερίου - κρότου, γεμιστήρα και αβολίδωτο φυσίγγιο.

Επίσης σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο Λιμενικά Τμήματα λήφθηκαν φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών από 57 φακέλους λεμβολογίων και μικρών σκαφών, για περαιτέρω έλεγχο.

Το κατασχεθέν όπλο απεστάλη για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξύπνησε από κώμα μετά από 35 χρόνια (βίντεο)

ΣΔΟΕ: Καθηγητής Πανεπιστημίου υπεξαίρεσε 15 εκατομμύρια ευρώ

Χαλάνδρι – Σύζυγος γιατρού: Η γυναίκα είχε βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της κόρης της