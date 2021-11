Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 17χρονος οδηγός μηχανής

Θρήνος για το παλικάρι που έχασε την ζωή του. Σοβαρά τραυματίστηκε ο ανήλικος συνεπιβάτης του δίκυκλου.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκε ένας 17χρονος στον Άνω Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η τραγωδία συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος, συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

Το τροχαίο συνέβη υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Παρασκευής.

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά και ένας συνομήλικος του οδηγού που έχασε την ζωή του, ο οποίος ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσικλέτα.

