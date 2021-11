Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Λαύριο: Ήταν και πάλι “Κολοσσός” στην έδρα του

Οι Ροδίτες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και «καθάρισαν» το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο.

Το τρίτο «θύμα» του Κολοσσού στη Ρόδο έγινε το Λαύριο, γνωρίζοντας την ήττα με 82-59, για την 7η αγωνιστική της Basket League. Oι Ροδίτες παρέμειναν αήττητοι στην έδρα τους έχοντας πρώτο σκόρερ τον Κένι Ουίλιαμς με 16 πόντους. Ο Στέφαν Ποτ ήταν άξιος συμπαραστάτης του με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά και 4 ασίστ. Διψήφιοι ήταν ακόμη από την ομάδα του Ηλία Καντζούρη οι Τιλι (11π.), Μομίροφ (10π.) και Σλαφτσάκης (10π.).

Στον αντίποδα, το Λαύριο παρουσιάστηκε άστοχο έξω από τα 6.75 (26%), με τους Βασίλη Μουράτο (12π.) και Τάισον Κάρτερ (11 πόντοι) να είναι οι μόνοι παίκτες του Χρήστου Σερέλη που σημείωσαν διψήφιο νούμερο πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 43-29, 62-54, 82-59

Ο Κολοσσός έδειξε νωρίς τις... διαθέσεις του, ξέφυγε με 18-9 στο 5ο λεπτό για να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +15 (30-15). Μετά το 30-13, οι Ροδίτες δεν είχαν ανάλογη συνέχεια στην επίθεση, απόρροια της πίεσης του Λαυρίου, αλλά αν και πέτυχαν 13 πόντους στη 2η περίοδο, δέχτηκαν μόνο 16, για το 43-29 του ημιχρόνου.

Το Λαύριο βρήκε σκορ από τους Τάισον Κάρτερ και Βασίλη Μουράτο, μετά τα 2/10 τρίποντα στο ά μέρος, αλλά το -8 (62-54) στο 30ο λεπτό, ήταν η μικρότερη τιμή της διαφοράς. Αντί για ανατροπή, όμως οι παίκτες του Σερέλη πέτυχαν μόλις έναν πόντο στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου. Ο Κολοσσός αξιοποίησε την επιθετική δυστοκία του αντιπάλου του με δικό του «βομβαρδισμό» και ξέφυγε και με +20, 75-55. Τυπική διαδικασία ήταν το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ.-Τσολάκος-Δαρλαμήτσος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροφ 10 (1), Ουίλιαμς 16 (4), Τιλί 11 (3), Χατζηδάκης 6, Ποτ 12 (1), Ξανθόπουλος 3 (1), Πράπας 3, Καμπούρης, Μαργαρίτης 7 (1), Μπιλλής, Φλόιντ 4, Σλαφτσάκης 10

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Λιούις 3, Κάρτερ 11 (1), Μουράτος 12, Κακλαμανάκης 7, Γκόινς 8 (2), Νικολαϊδης 9 (1), Σμιθ, Αμινού 2, Πιλάβιος, Περσίδης 2, Γερομίχαλος 3 (1), Βουλγαρόπουλος 2

