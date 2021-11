Κόσμος

Πολωνία – Λευκορωσία: Σκοτώθηκε Πολωνός στρατιώτης στα σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θάνατος του προήλθε από πυροβολισμό. Τι αναφέρει ο διοικητής της μονάδας του.

Πολωνός στρατιώτης που υπηρετούσε στα σύνορα με τη Λευκορωσία σκοτώθηκε σε πυροβολισμό από λάθος στον οποίο ενεπλάκη πολωνικό όπλο, δήλωσε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας της Πολωνίας.

"Σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα, υπήρξε ένας πυροβολισμός από στρατιωτικό όπλο, ως αποτέλεσμα του οποίου πέθανε ο στρατιώτης, και στο συμβάν δεν ενεπλάκησαν τρίτα μέρη", αναφέρεται σε γραπτή δήλωση από τον διοικητή της μονάδας του στρατιώτη που αναρτήθηκε στο Twitter από τον εκπρόσωπο Στανισλάβ Ζάριν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον “αρνητή” επόπτη υγείας

Σύνδρομο Down: Ο Κυριάκος με το μπουζούκι σπάει όλα τα στερεότυπα (βίντεο)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: ξέσπασε το “τριφύλλι”