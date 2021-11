Αθλητικά

WTA Finals: η Σάκκαρη έχασε από την Μπαντόσα

Σε περιπέτειες μπήκε η Ελληνίδα τενίστρια, σε ότι αφορά την πρόκριση της στην συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν έδωσε συνέχεια στη νίκη της πρεμιέρας στους WTA Finals του Μεξικού, απέναντι στην Ίγκα Σφιόντεκ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε από την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα με 6-7/4, 4-6 και η κατάσταση έγινε περίπλοκη ως προς την πρόκριση στα ημιτελικά, την οποία, αντιθέτως, εξασφάλισε η αντίπαλός της, που έκανε το «2 στα 2»

Η Σάκκαρη θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει στη διοργάνωση, αρκεί να νικήσει την Αρίνα Σαμπαλένκα τη Δευτέρα (15/11, 22:00).

Όπως δείχνουν τα δύο «κλειστά» σετ, η μάχη ήταν αμφίρροπη. Μετά το 2-2 η Ισπανίδα πήρε τρία συνεχή games για να φτάσει στο 5-2, αλλά η απάντηση της αντιπάλου της ήταν ακριβώς ίδια (5-5). Κρατώντας το σερβίς τους έφτασαν στο 6-6, αλλά στο tie break η Μπαντόσα πήρε διαφορά στην αρχή (4-0), την οποία η Σάκκαρη δεν κατάφερε να καλύψει.

Στο δεύτερο σετ η μετέπειτα νικήτρια προηγήθηκε 3-1, είχε έξι break points στο πέμπτο game αλλά η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2, ενώ στη συνέχεια ισοφάρισε σε 4-4 με break. Ατυχώς γι΄ αυτήν όμως, η Μπαντόσα απάντησε με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της για το 6-4 και τη νίκη.

