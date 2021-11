Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: η πανδημία “έπιασε” νέα ορόσημα

Αυξημένα τις τελευταίες ημέρες τα ημερήσια κρούσματα, δεκάδες καθημερινά οι θάνατοι στην χώρα, που γνωρίζει νέα έξαρση της πανδημίας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 33.498 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Συνολικά ο αριθμός τους έχει φθάσει τα 5.021.469, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Κυριακή το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 55 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 97.672 νεκρούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

