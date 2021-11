Αθλητικά

Άρης - Ηρακλής: Στην παράταση κρίθηκε το ντέρμπι

Διακοπή στον αγώνα για πρόβλημα υγείας φιλάθλου στις κερκίδες.

Στην παράσταση, με αποφασιστικότητα και καθαρότερο μυαλό, ο Άρης επικράτησε σήμερα με 83-78 του Ηρακλή στην παράταση (κ.α.73-73), στο Αλεξάνδρειο, για την 7η αγωνιστική της Basket League.

Σε ένα ματς που είχε συνεχείς εναλλαγές στο σκορ για αμφότερες τις ομάδες, διεκόπη στο 32’, για έξι λεπτά, λόγω προβλήματος υγείας που προέκυψε στην κερκίδα σε φίλαθλο και είχε τον τραυματισμό του Ράιαν Τέιλορ για τον Ηρακλή. Ο Αμερικανός φόργουορντ άφησε το παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου, διότι γύρισε ο αστράγαλος του αριστερού ποδιού του. Επέστρεψε για λίγο στην στα μισά της τρίτης περιόδου, αποχώρησε δύο λεπτά αργότερα και δεν μπήκε ξανά στο παρκέ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιμς Κέλι, ο οποίος ήταν μια ομάδα μόνος του με 29 πόντους (σ.σ. οι 17 επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο) και 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο. Ξεχώρισε, επίσης, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Αρη, ο Γιάκα Κλόμπουτσαρ (15 πόντοι, 3 ασίστ).

Προσπάθησε περισσότερο για τον Ηρακλή ο Τόνι Ντάγκλας (19 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 32-37, 60-56, 73-73 (κ.α.), 83-78 (παράταση)

Άρης (Καστρίτης): Τζούστον 11 , Κάουαν 12, Καμάρας 1, Πουλιανίτης, Λόκετ 2, Νετζήπογλου 2, Γουίλιαμς 11, Κλόμπουτσαρ 15, Κέλι 29, Κώττας.

Ηρακλής (Μέξας): Γούλριτζ 10, Σταμάτης 3, Σκορδίλης 4, Φίλλιος, Αγραβάνης 11, Ντάνιελς 2, Τέιλορ 10, Κουζέλογλου 2, Ντάγκλας 19, Παπαδάκης 11, Λιντς 6.

Ο αγώνας διεκόπη με 8’12’’ να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με το σκορ στο 65-58 για τους γηπεδούχους, όταν προέκυψε αναστάτωση στην κερκίδα, λόγω προβλήματος υγείας που φάνηκε να έχει κάποιος από τους φιλάθλους των “κιτρινόμαυρων”.

Η αναμέτρηση διεκόπη για περίπου 6 λεπτά, με τις απαραίτητες βοήθειες να δίνονται στον άνθρωπο που είχε το πρόβλημα, ο οποίος, εν τέλει, μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

