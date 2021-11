Αθλητικά

Πινγκ Πονγκ: Ο Γιάννης Σγουρόπουλος πρωταθλητής Ευρώπης

Κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο του στο απλό των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στο πινγκ πονγκ, στο απλό αθλητών κάτω των 21 ετών! Στο Σπα του Βελγίου κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στον θεσμό (μετά το 2019) και τον τέταρτο γενικά στο απλό των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (μετά από εκείνους στον απλό εφήβων το 2017 και το 2018) την τελευταία 5ετία!

Στη λαμπρή, την απίστευτη πορεία του στις νεαρές κατηγορίες έγραψε δοξασμένο φινάλε, μεγάλωσε τον θρύλο του, συμπλήρωσε ιδανικά τις ήδη χρυσές σελίδες του στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

Στον συγκλονιστικό και άκρως θεαματικό τελικό νίκησε ύστερα από μία ώρα τον Ρώσο Μαξίμ Γκρέμπνεφ με 4-3 σετ και μαζί με τον ομοσπονδιακό προπονητή των μεγάλων επιτυχιών Κώστα Βατσακλή πήραν στα χέρια τους την ελληνική σημαία για να τη δείξουν περήφανα στα πέρατα του κόσμου.

Ξανά στα επτά σετ επικράτηση στον τελικό με όπλο την περίσσεια αυτοπεποίθηση, τα ατσάλινα νεύρα και τη μεγάλη θέληση! Όπως το 2017 και το 2018 στα Ευρωπαϊκά νέων με τον Ρουμάνο Πλετέα και τον Σουηδό Μέρεγκαρντ αντίστοιχα, όπως το 2019 με τον Γερμανό Ένγκεμαν στο U21.

Τα σετ με τον Ρώσο 11-6, 7-11, 12-10, 13-15, 11-9, 10-12 και 11-7.

