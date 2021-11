Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εύκολη νίκη για τους Πειραιώτες

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν όσο χρειαζόταν για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, πριν τη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Αήττητος παρέμεινε σε έξι αγώνες στην Basket League ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 86-68 του ΠΑΟΚ, στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά είναι η μόνη χωρίς ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, ενώ οι Θεσσαλονικείς υποχώρησαν στο 1-5. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε 11 παίκτες (μόνο ο Ζαν-Σαρλ δεν πάτησε παρκέ από τη δωδεκάδα), καθώς ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, με Αναντολού Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μιχάλης Λούντζης άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού και σημείωσε 12 πόντους σε 13:37΄΄ συμμετοχής. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε συγκομιδή 12 πόντους και 4 ασίστ, ενώ 12 πόντους πρόσθεσε και ο ΜακΚίσικ. Ο Φαλ πέτυχε 11 πόντους, από 10 οι Πρίντεζης και Ντόρσεϊ, ενώ 7 ριμπάουντ μάζεψε ο Κώστας Παπανικολάου.

Με 17 πόντους ο Μάρβιν Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Κάρτερ και Λοβ από την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 41-38, 66-52, 86-68

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ορεξάτος στην 1η περίοδο, ξέφυγε με 19-15 με 8 πόντους του Μάρβιν Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός είχε 1/6 τρίποντα στο 1ο δεκάλεπτο, αλλά κατάφερε να διατηρηθεί σε απόσταση αναπνοής, 20-21, στο 10ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός δεν πάτησε... γκάζι μέχρι το ημίχρονο, αλλά με τους Λούντζη και ΜακΚίσικ να δίνουν λύσεις κατάφερε να πάει στο ρελαντί, στο +3, 41-38, στα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Στην 3η περίοδο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αποφάσισαν να ανεβάσουν ρυθμούς, πίεσαν στην άμυνα και εκτόξευσαν την τιμή της υπέρ τους διαφοράς στο +17, 64-47. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο -10 (66-56) με τον Λοβ στο 33', για να προηγηθεί με 66-52, στο 30ο λεπτό η ομάδα του Πειραιά. Στο 35ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεφύγει με 71-56, ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 7-0 για το 71-63, αλλά η αντίδρασή τους δεν είχε συνέχεια, αφού ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι χρειαζόταν για να πάρει τους δύο βαθμούς της νίκης.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Τζιοπάνος-Λόρτος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Ντόρσεϊ 10 (1), Φαλ 11, Βεζένκοφ 12 (2), Παπανικολάου, Λούντζης 12 (2), Λαρεντζάκης 3 (1), Σλούκας 8 (2), Μαρτίν 4, Πρίντεζης 10, ΜακΚίσικ 12 (2)

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Λοβ 10, Γκρίφιν 6 (2), Ντι Λέο 5 (1), Τζόουνς 17, Γιάνκοβιτς, Καμαριανός 2, Ρουμογλου, Καμπερίδης Γ. 5 (1), Κάρτερ 14 (3), Τολιόπουλος 1, Ογκμπέιντε 2

