Προκριματικά Μουντιάλ 2022: Η Σερβία σόκαρε την Πορτογαλία στην εκπνοή

Την απευθείας πρόκριση στο Κατάρ πήρε και η Ισπανία, ενώ θέση στα πλέι οφ εξασφάλισε η Βόρεια Μακεδονία.

Ισπανία και Σερβία εξασφάλισαν ακόμη δύο από τα εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, καθώς αμφότερες με γκολ στα τελευταία λεπτά άφησαν στα «κρύα του λουτρού» Σουηδούς και Πορτογάλους, που τερμάτισαν δεύτεροι στους ομίλους τους και τώρα θα υποβληθούν στη βάσανο των πλέι οφ.

Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο ειδικά για τους Πορτογάλους (Α΄ όμιλος), που έπαιζαν στην έδρα τους, στο «Ντα Λουζ» της Λισσαβόνας, προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ρενάτο Σάντσες και είχαν όλα τα πλεονεκτήματα με το μέρος τους. Οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος, όμως, υπολόγιζαν χωρίς τον μεγάλο Ντούσαν Τάντιτς, που πήρε τους «πλάβι» από το χέρι και τους οδήγησε στο Κατάρ.

Ο Σέρβος άσος ισοφάρισε στο 33ο λεπτό παγώνοντας το πορτογαλικό κοινό και στο πιο καίριο σημείο, στο 90΄, έδωσε την ασίστ στον Μίτροβιτς που έγραψε το τελικό 1-2 εν μέσω πλήρους σιγής, αφήνοντας δεύτερους τους γηπεδούχους, που ισοβαθμούσαν με τους Βαλκάνιους και προκρίνονταν εκείνοι με καλύτερο συντελεστή τερμάτων!

Στη διπλανή ιβηρική χώρα, όμως, οι Ισπανοί δεν ήταν τόσο αφελείς. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προκρινόταν και με ισοπαλία απέναντι στους Σουηδούς, οι οποίοι χρειάζονταν αποκλειστικά νίκη για να κόψουν πρώτοι το νήμα. Η «ρόχα» έλεγξε το παιχνίδι και όταν η Σουηδία βγήκε όλη μπροστά στα τελευταία λεπτά, χτύπησε ο Άλβαρο Μοράτα για το τελικό 1-0, που απέδωσε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο Β΄ όμιλο, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν την παρουσία τους παίρνοντας ό,τι τους άξιζε.

Θέση στα πλέι-οφ της ευρωπαϊκής ζώνης, για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, εξασφάλισε η Βόρεια Μακεδονία, στο φινάλε των αγώνων του 10ου προκριματικού ομίλου. Το βαλκανικό συγκρότημα επικράτησε στα Σκόπια 3-1 της Ισλανδίας, χάρη σε τέρματα του Αλιόσκι στο 7΄ και του Ελμάς στο 65΄ και στο 86΄ (οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Θορστέινσον στο 54΄) και πήρε τη δεύτερη θέση, ένα βαθμό μπροστά από τη Ρουμανία.

Η τελευταία νίκησε στο Βαντούζ με 2-0 το Λιχτενστάιν, με γκολ του Μαν και του Μπάνκου (έχασε και πέναλτι με τον Στάντσιου), αλλά τελικά «πλήρωσε» το 0-0 της περασμένης Πέμπτης (11/11) με την αδιάφορη Ισλανδία στο Βουκουρέστι και έμεινε «εκτός νυμφώνος».

Την πρώτη θέση του 10ου ομίλου και το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του Κατάρ είχε ήδη εξασφαλίσει η Γερμανία, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με ένα εύκολο 4-1 επί της Αρμενίας στο Ερεβάν, παρότι παρατάχθηκε με αρκετές ελλείψεις. Δύο τέρματα σημείωσε για τη «νατσιονάλμανσαφτ» ο Γκιντογάν και από ένα οι Χάβερτς και Χόφμαν.

