Οικονομία

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά – ενδιάμεσες εκπτώσεις: πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εμπορικός κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες του στην Black Friday στις 26 Νοεμβρίου και στην προσεχή εορταστική περίοδο.

«Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν ενισχύουν ουσιαστικά ταμειακά τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν διευκολύνουν στην πράξη τις αγορές των καταναλωτών».

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων φθινοπωρινών εκπτώσεων, ενώ πλέον ο εμπορικός κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες του στην Black Friday στις 26 Νοεμβρίου και στην προσεχή εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνα για την κίνηση της αγοράς το πρώτο 15θημερο του Νοεμβρίου, διάστημα που χρονικά σχεδόν συνέπεσε με την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 82,14% απάντησε ότι οι πωλήσεις τους κινήθηκαν πτωτικά, το 14,29% απάντησε θετικά και ένα ποσοστό της τάξης του 3,57% απάντησε δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στο ερώτημα: «Εκτιμάτε ότι τα νέα μέτρα επηρέασαν αρνητικά ή δεν επηρέασαν το τζίρο της επιχείρησης;» Η πλειοψηφία 87,5% δήλωσε ότι τα νέα μέτρα επηρέασαν αρνητικά τον τζίρο της επιχείρησής τους, 10,71% απάντησαν ότι δεν επηρεάστηκαν και το 1,79% απάντησε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου και στην ερώτηση εάν το κατάστημα λειτούργησε την Κυριακή 7/11, 69,64% απάντησαν θετικά, ενώ δεν άνοιξε το 30,36% και στο ερώτημα πως κινήθηκαν οι πωλήσεις σας τη συγκεκριμένη ημέρα, το 15,38% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, το 82,05% απάντησε αρνητικά και 2,56% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Οι περισσότεροι καταναλωτές σε ποσοστό 85,71% για την είσοδό τους στο κατάστημα διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, 12,5% είχαν αρνητικό τεστ και ένα ποσοστό της τάξης του 21,79 απάντησε Δ.Α.

Στην ερώτηση εάν η επιχείρηση διαθέτει e-shop, το 53,57% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι διαθέτουν, αρνητικά απάντησε το 44,64% και το 1,79% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις που κάνουν διαδικτυακές πωλήσεις κατέγραψαν 6,67% αύξηση των πωλήσεών τους, το 43,33% δήλωσε σταθερότητα στις διαδικτυακές πωλήσεις την περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων, μείωση το 23,33% και ένα ποσοστό της τάξης του 26,67% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σύμφωνα με το σύλλογο, από τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρο πως οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν ενισχύουν ουσιαστικά ταμειακά τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν διευκολύνουν στην πράξη τις αγορές των καταναλωτών.

Τέλος ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι πάγιο αίτημά του είναι η κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων διότι δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά.

Πηγή: naftempriki.gr

Ειδησεις σήμερα

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 180 σημεία

Προκριματικά Μουντιάλ 2022: Η Σερβία σόκαρε την Πορτογαλία στην εκπνοή

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα