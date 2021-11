Πολιτική

Δένδιας για Βαρώσια: Ελπίζω Η ΕΕ να υποδείξει στην Τουρκία τις “κόκκινες γραμμές”

Τι δήλωσε ο ΥΠΕΞ προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, 38 χρόνια μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στη βόρεια Κύπρο.

Την ελπίδα ότι θα υποδειχθούν στην Τουρκία οι «κόκκινες γραμμές» αναφορικά με το θέμα των Βαρωσίων, εξέφρασε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας δήλωσε, «Σήμερα, την επέτειο των 38 ετών μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στη βόρεια Κύπρο, το Συμβούλιο θα συζητήσει το έγγραφο επιλογών, το οποίο θα παρουσιάσει ο Ζοζέφ Μπορέλ, ώστε να υποδειχθούν -ελπίζω- στην Τουρκία "κόκκινες γραμμές", όσον αφορά το θέμα των Βαρωσίων. Η συνεχής παραβατικότητα και η προσπάθεια της Τουρκίας να αγνοήσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ελπίζω ότι θα βρουν σήμερα την ευρωπαϊκή απάντηση».

Εξάλλου, νωρίτερα σήμερα το πρωί, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας διοργάνωσε πρωινό εργασίας εκ μέρους της προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την οποία ασκεί η Ελλάδα.

Συμμετείχαν κράτη-μέλη της ΕΕ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέφ Μπορέλ, ο Επίτροπος για τη Διεύρυνηση, Όλιβερ Βάρχελι, οι συμμετέχοντες στην ανωτέρω Διαδικασία και η Γενική Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και η περιφερειακή συνεργασία.

