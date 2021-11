Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Τα μέτρα της Αστυνομίας

Δρακόντεια τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αναλυτικά πώς θα εφαρμοστούν.

Στα μέτρα ασφαλείας για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, που είναι δρακόντεια, συμμετέχουν περισσότεροι από 5.500 αστυνομικοί, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φύλαξη των πανεπιστημίων, κυβερνητικών κτιρίων και πρεσβειών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταδρομικές επιθέσεις ή και καταλήψεις. Ταυτόχρονα, αυξημένη αστυνομική παρουσία θα υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, ενώ θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία.

Από αέρος, ελικόπτερα και drones της ΕΛΑΣ θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ θα ελέγχονται ταράτσες κτιρίων, από όπου τα προηγούμενα χρόνια διάφορα άτομα πετούσαν μολότοφ και πλήθος αντικειμένων κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού της ΕΛΑΣ θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, έτοιμα να επέμβουν εάν χρειαστεί.

Σημειώνεται, τέλος, ότι υπάρχει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον εντοπισμό σημείων που θα μπορούσαν να κρύψουν κάποιοι "πολεμοφόδια".

