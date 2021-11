Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ξεκινάει “η εβδομάδα των θαυμάτων” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Προσοχή στις υπερβολές» συνέστησε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Χαρακτήρισε “εβδομάδα των θαυμάτων” αυτήν που ξεκίνησε και προειδοποίησε για την εκρηκτική ατμόσφαιρα που προκαλούν ο Άρης με τον Ουρανό, εν όψει και των εορτασμών της επετείου του Πολυτεχνείου.

Τις επόμενες ημέρες «η Πανσέληνος στον Ταύρο θα μπορούσε να κάνει πολλά καλά», συνέχισε, «γιατί κάνει ένα τρίγωνο ο Πλούτωνας».

Συνέστησε, σε γενικές γραμμές, «να προσέχετε να μην τρέχετε με τα αυτοκίνητα» και «να προσέχετε την υγεία σας», ενώ τέλος προειδοποίησε «να αποφύγετε να κάνετε συμφωνίες, που δεν θα μπορούσαν να διαρκέσουν στον χρόνο».

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:

Ειδήσεις σήμερα:

Μέτσοβο: Ζούσε με την νεκρή κόρη της για μέρες

“Το Πρωινό” - Πέτρος Φιλιππίδης: Η οργισμένη απάντηση στον Γιώργο Λέφα (βίντεο)

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε αντρόγυνο για τη δολοφονία σκύλων (σκληρές εικόνες)