Πολιτική

Μητσοτάκης: Επικοινωνία με Μισέλ και Μάρτιν για τις σχέσεις ΕΕ-Βρετανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν όψει της συνάντησής του με τον Μπόρις Τζόνσον, ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τον Ιρλανδό ομόλογό του και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα σήμερα επικοινωνίες με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μιχόλ Μάρτιν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Αντικείμενο των επικοινωνιών ήταν ο συντονισμός και η ενημέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εν όψει της μετάβασής του στο Λονδίνο και της αυριανής συνάντησής του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Συγκεκριμένα, αφορούσαν τις τελευταίες εξελίξεις στις συζητήσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά και τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή ο αρμόδιος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς και, από τη βρετανική πλευρά, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου, λόρδος Ντέιβιντ Φροστ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ταυτίζεται πλήρως με την γραμμή της ΕΕ στο θέμα των εν λόγω συζητήσεων και είναι πλήρως αλληλέγγυα με την Ιρλανδία και τους εταίρους της. Το μήνυμα αυτό θα μεταφέρει και στον Μπόρις Τζόνσον ως ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται το Λονδίνο σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις ευρωβρετανικές σχέσεις, που πρέπει να διασφαλιστούν βάσει των σχετικών συμφωνιών, τονίζοντας ότι η ενότητα της ΕΕ δεν αμφισβητείται και υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπέρβασης των δυσκολιών και την εξεύρεση συναινετικής λύσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατική επίθεση στο Λίβερπουλ: Η στιγμή της έκρηξης (βίντεο)

Ζευγάρι αρνητών από το Ηράκλειο δίνει “μάχη” με τον κορoνοϊό

Λαμία: “Κορονοπάρτι” με αντιεμβολιαστές (βίντεο)