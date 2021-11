Πολιτική

Κορονοϊός – Βασίλης Λεβέντης: Αποσωληνώθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων

Μετά από σχεδόν δύο μήνες στην Εντατική, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων αποσωληνώθηκε.

Αποσωληνώθηκε ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος από τις 25 Σεπτεμβρίου νοσηλεύεται με κορονοϊό στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων είναι αιμοδυναμικά σταθερός και υποβάλλεται σε φυσικοθεραπείες, ενώ έχει καλή επικοινωνία.

Αν και αποσωληνώθηκε, ο Βασίλης Λεβέντης παραμένει στη ΜΕΘ και δεν έχει μεταφερθεί σε θάλαμο του νοσοκομείου.

Είχε αποσωληνωθεί και στις 27 Σεπτεμβρίου, όμως η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και διασωληνώθηκε ξανά.

