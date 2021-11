Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Προσοχή σε εντάσεις και ατυχήματα (βίντεο)

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Ψιλοκαλούτσικη» χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, παρουσιάζοντας τις προβλέψεις για τα ζώδια.

Προειδοποίησε, όμως, ότι την Τετάρτη που η Σελήνη θα πάει στην αντίθεση του Άρη με τον Ουρανό, μπορεί να δούμε εντάσεις και ατυχήματα ανά τον κόσμο, και θα πρέπει να προσέχουμε.

Συνέστησε προσοχή σε όσους κάνουν επενδύσεις σε διαδικτυακό χρήμα καθώς και σε Ταύρους, Λιοντάρια, Σκορπιούς και Υδροχόους του δεύτερου δεκαημέρου.

Δείτε τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από το το “Πρωινό” του ΑΝΤ1:

