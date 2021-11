Υγεία - Περιβάλλον

“Ιπποκράτειο” - Κορονοϊός: το βρέφος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Το μωρό διασωληνώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τι αναφέρουν οι γιατορί για την εξέλιξη της υγείας του.

Δραματικές ώρες για τους συγγενείς του λίγων εβδομάδων βρέφους με κορονοϊό, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των γιατρών η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη.

Η ανακοίνωση από το “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

“Ξημερώματα 14.11.2021 προς 15.11.2021 (5.00 π.μ.) εισήχθη στην Covid-19 ΜΕΘ Παίδων του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», άρρεν βρέφος 4 1/2 μηνών, με Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια λόγω λοίμωξης αναπνευστικού από Covid-19.

Το βρέφος διασωληνώθηκε άμεσα και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας.

Πρόκειται για βαριά λοίμωξη αναπνευστικού και χρήζει υψηλής υποστήριξης στον αναπνευστήρα.

Η κατάσταση του είναι σταθερή αλλά θεωρείται κρίσιμη”.

