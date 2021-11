Κοινωνία

Σύγκρουση συρμών ΗΣΑΠ: θρήνος για τον Πέτρο Γιάμαλη (εικόνες)

Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τα αίτια του δυστυχήματος. Τι λέει η αδελφή του άτυχου εργοδηγού. Τι ζητούν οι εργασόμενοι στην εταιρεία. Τα μηνύματα των κομμάτων.

Συγκλονισμένοι είναι φίλοι και συνάδελφοι του άτυχου 41χρονου εργοδηγού που έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του στις γραμμές του ΗΣΑΠ, μετά από τη σύγκρουση του μηχανήματος στο οποίο επέβαινε με το τρένο. Ο άτυχος Πέτρος Γιάμαλης εργαζόταν επί 16 χρόνια ως εργοδηγός. «Ήταν ο καλύτερος εργοδηγός. Με τρεις εύφημες μνείες στην πλάτη του, ο αδερφός μου έγινε εργοδηγός κατ’ επιλογήν παρ’ όλο που δεν είχε τα χρόνια. Πάνω στην πλάτη του στηριζόταν πάρα πολύ δουλειά στη γραμμή», είπε η αδελφής του Πέτρου Γιάμαλη, που σκοτώθηκε στα 41 χρόνια του, συμπληρώνοντας «η δουλειά στη γραμμή είναι πολύ δύσκολη… Γνώριζε τα πάντα για την ασφάλεια, ήταν τυπικότατος για αυτό έγινε τόσο μικρός και νέος στην ηλικία οδηγός. Έδινε τη ζωή του για τη δουλειά. Τελικά την έδωσε» «Ο γιατρός μου είπε ότι είχε χτυπήματα σε όλο του το κορμί, δεν ξέρουμε την αιτία θανάτου. Τον προσκομίσανε πεθαμένο, του κάνανε 30 λεπτά ανάνηψη, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθε και θα προχωρήσουμε σε νεκροψία για να δούμε ποιος ήταν ο λόγος του θανάτου», είπε η αδελφή του εργοδηγού στον Alpha, προσθέτοντας «ο αδερφός μου ήταν ανύπαντρος. Είχε αφιερώσει τη ζωή του όλη στη δουλειά»… Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το ειδικό μηχάνημα λείανσης, ξεκινώντας την πορεία του από την Κηφισιά, όπως διαπιστώθηκε, είχε πρόβλημα στα σύστημα πέδησης (φρένα) με αποτέλεσμα να αποκτήσει ανεξέλεγκτη ταχύτητα, 50 χιλιόμετρα την ώρα, λόγω της κατηφορικής κλίσης της γραμμής του ΗΣΑΠ. Εάν δεν το σταματούσε ο συρμός που είχε τοποθετηθεί μεταξύ των σταθμών Αγ. Νικολάου και Αττικής, προκειμένου να ανακόψει την πορεία του, θα έφθανε στον Πειραιά και κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί ...». «Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος», σημείωσε ο Σπύρος Ρεβύθης και πρόσθεσε πως θα έπρεπε να υπάρχει δικλείδα ασφαλείας στο μηχάνημα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε. Εν τω μεταξύ, στις 12:55 αποκαταστάθηκε η συγκοινωνία στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη της Γραμμή Πειραιάς - Κηφισιά. Η ΣΤΑΣΥ για τις συνθήκες του δυστυχήματος Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ αναφορικά με το δυστύχημα στον Ηλεκτρικό (Γραμμή 1 του Μετρό), σημειώνεται πως «ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα που διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ. Μον. Α.Ε., διευκρινίζεται, ότι: Στο μηχάνημα λείανσης επέβαιναν 5 συνολικά εργαζόμενοι, 2 υπάλληλοι της ΣΤΑ.ΣΥ. και 3 αλλοδαποί, υπάλληλοι της Γερμανικής εταιρείας που εκτελεί το έργο. Ο εκλιπών είναι υπάλληλος της ΣΤΑ.ΣΥ., ένας υπάλληλος της Αναδόχου εταιρείας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα και οι λοιποί τρεις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι υπάλληλοι της ΣΤΑ.ΣΥ. μετακίνησαν σταθμευμένο στο σταθμό «Αττική» συρμό στον τροχιόδρομο μεταξύ των σταθμών «Αττική» και «Άγιος Νικόλαος», ούτως ώστε να προκληθεί ελεγχόμενη σύγκρουση εκτός του σταθμού, με τις μικρότερες το δυνατό υλικές ζημιές.

Διερευνάται ο λόγος για τον οποίο δεν λειτούργησαν τα εφεδρικά συστήματα πέδησης του μηχανήματος λείανσης της Αναδόχου εταιρείας.

Το έργο λείανσης του τροχιόδρομου ανέλαβε εταιρεία, πιστοποιημένη στο εν λόγω αντικείμενο, μετά από διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Στις συμβατικές υποχρεώσεις τις εταιρείας, είναι μεταξύ άλλων και η συντήρηση και ο έλεγχος των μηχανημάτων.

Το τραγικό συμβάν αποδίδεται σε αίτια που αφορούν στον εξοπλισμό της Αναδόχου και η ΣΤΑ.ΣΥ. θα αναζητήσει κάθε είδους ευθύνες για αυτό». Θρήνος και στον Ιωνικό Νίκαιας Η οικογένεια του Ιωνικού Νικαίας είναι σοκαρισμένη με το τραγικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ του φιλάθλου της ομάδας, Πέτρου Γιάμαλη. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνικού: «Καλό ταξίδι Πέτρο! Ολόκληρη η οικογένεια του Ιωνικού βρίσκεται σοκαρισμένη από το τραγικό γεγονός του δυστυχήματος του φιλάθλου της ομάδας μας Πέτρου Γιάμαλη.

Είναι από τις στιγμές που ότι κι αν γράψουμε θα είναι λίγο. Κρίμα και άδικο! Υπήρξες ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας αγνός και ανιδιοτελής φίλαθλος του Ιωνικού. Καλό παράδεισο Πέτρο και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει… Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».



Απαντήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι Σε ανακοίνωση των Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ αναφέρονται τα εξής: «Το Σωματείο Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ πενθεί για τον συνάδελφο Πέτρο Γιάμαλη και συμπαραστεκόμαστε ολόθερμα στους οικείους του. Επίσης ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους συναδέλφους. Παράλληλα, απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και καλούμε την Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα: Ελέγχθηκε και από ποιόν φορέα το ιδιωτικό μηχάνημα λείανσης των γραμμών πριν χρησιμοποιηθεί στο δίκτυό μας;

Εξετάστηκε εάν έχει γίνει η απαιτούμενη συντήρησή του, πότε και από ποιόν;

Η εργολαβική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο τηρούσε όλα τα μέτρα ασφαλείας;

