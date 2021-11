Κοινωνία

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι δραματικές εκκλήσεις του εργοδηγού και τα νέα στοιχεία (βίντεο)

Αποκαλύψεις έκανε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Συντετριμμένες είναι η μητέρα και οι τρεις αδερφές του Πέτρου Γιάμαλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Δημήτρης Φούτσης, έκανε αποκαλύψεις στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ο άτυχος εργοδηγός ήταν από τους πλέον έμπειρους στην ειδικότητά του, έχοντας συμπληρώσει 16 χρόνια στην εταιρεία, όπως τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Φούτση, από τις μαρτυρίες που υπάρχουν «ο συρμός από την Κηφισιά, από όπου ξεκίνησε, δεν είχε φρένα». Υπογράμμισε πως ο Πέτρος Γιάμαλης, στην ενδοεπικοινωνία έκανε εκκλήσεις «Δεν έχουμε φρένα, η πορεία μας είναι ανεξέλεγκτη».

Τόνισε πως ο εργοδηγός ήταν εκείνος που έσωσε τις ζωές των συναδέλφων του, προτρέποντάς τους να πηδήξουν σε συγκεκριμένο σημείο, στο Νέο Ηράκλειο, κι έμεινε τελευταίος πάνω στον συρμό που προσέκρουσε τελικά σε τρένο, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο, προκειμένου να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Δεν μπορεί να πήγαινε με ταχύτητα μόνο 50 χλμ/ώρα, δήλωσε εμφατικά ο κ. Φούτσης, εκτιμώντας πως είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 χλμ/ώρα κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σημείωσε, τέλος, πως ο συρμός ανήκε σε μία αυστριακή εταιρεία, που είχε αναλάβει εργολαβικά από την ΣΤΑΣΥ τις εργασίες λείανσης στις γραμμές. Ήταν ιδιοκατασκευή, για την οποία εγείρονται – όπως είπε – ζητήματα ασφαλείας.

Επικαλούμενος μαρτυρίες, ανέφερε επίσης πως τους τελευταίους δύο μήνες υπήρχαν και άλλα αντίστοιχα συμβάντα με τον συγκεκριμένο συρμό.

